«Ночной бухгалтер». Бухгалтеров не запугаешь. Но налоговая старается. Новая РСВ

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Сегодня о том, что бухгалтеров пугать бесполезно.

РСВ за 9 месяцев

Всех огорошили новостью про поправки в РСВ. Форма РСВ изменится. Отчетности за 9 месяцев это не касается.

Но расслабляться не стоит. Инспекции рассылают письма с предупреждениями об изменении алгоритма приема расчета по взносам.

Налоговики сулят массовые проблемы со сдачей РСВ за 9 месяцев.

В случае неуспешной идентификации застрахованных физлиц в разделе 3 будет формироваться отказ в приеме расчета. Раньше, если это было единственным нарушением, автоматически формировалось Уведомление об уточнении (при этом расчет считался принятым).

Документы по НДС и НДФЛ

Как масштабные изменения с 1 октября повлияют на заполнение НДС-документов? Читайте интервью с экспертом.

А вот тут про заполнение отчетности по НДФЛ и взносам.

Налоговики находят новые схемы

Налоговики стращают находками, как им кажется, в незаконной налоговой оптимизации.

Продать технику, а потом взять ее в аренду у покупателя — незаконная схема.

Бухгалтерия вдохновляет

Но бухгалтеры — люди, которые просто так не сдаются.

Собрали пять историй о знаменитостях, которые начинали рядовыми бухгалтерами. Честно, сами не догадывались.

А что вдохновляет вас не уходить из такой сложной профессии?

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Чтобы знать, как отбиваться от требований чиновников и сдавать отчетность в срок и без ошибок.

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