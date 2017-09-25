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«Ночной бухгалтер». Бухгалтеров не запугаешь. Но налоговая старается. Новая РСВ

25.09.17 15:44
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Сегодня о том, что бухгалтеров пугать бесполезно.

РСВ за 9 месяцев

Всех огорошили новостью про поправки в РСВ. Форма РСВ изменится. Отчетности за 9 месяцев это не касается.

Но расслабляться не стоит. Инспекции рассылают письма с предупреждениями об изменении алгоритма приема расчета по взносам.

Налоговики сулят массовые проблемы со сдачей РСВ за 9 месяцев.

В случае неуспешной идентификации застрахованных физлиц в разделе 3 будет формироваться отказ в приеме расчета. Раньше, если это было единственным нарушением, автоматически формировалось Уведомление об уточнении (при этом расчет считался принятым).

Документы по НДС и НДФЛ

Как масштабные изменения с 1 октября повлияют на заполнение НДС-документов? Читайте интервью с экспертом.

А вот тут про заполнение отчетности по НДФЛ и взносам.

Налоговики находят новые схемы

Налоговики стращают находками, как им кажется, в незаконной налоговой оптимизации.

Продать технику, а потом взять ее в аренду у покупателя — незаконная схема.

Бухгалтерия вдохновляет

Но бухгалтеры — люди, которые просто так не сдаются.

Собрали пять историй о знаменитостях, которые начинали рядовыми бухгалтерами. Честно, сами не догадывались.

А что вдохновляет вас не уходить из такой сложной профессии?

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Чтобы знать, как отбиваться от требований чиновников и сдавать отчетность в срок и без ошибок.

Подписывайтесь на «НБ». Он работает для вас.



«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.

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Ваша и всегда за вас редакция

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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