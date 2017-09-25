«Ночной бухгалтер». Бухгалтеров не запугаешь. Но налоговая старается. Новая РСВ
Сегодня о том, что бухгалтеров пугать бесполезно.
РСВ за 9 месяцев
Всех огорошили новостью про поправки в РСВ. Форма РСВ изменится. Отчетности за 9 месяцев это не касается.
Но расслабляться не стоит. Инспекции рассылают письма с предупреждениями об изменении алгоритма приема расчета по взносам.
Налоговики сулят массовые проблемы со сдачей РСВ за 9 месяцев.
В случае неуспешной идентификации застрахованных физлиц в разделе 3 будет формироваться отказ в приеме расчета. Раньше, если это было единственным нарушением, автоматически формировалось Уведомление об уточнении (при этом расчет считался принятым).
Документы по НДС и НДФЛ
Как масштабные изменения с 1 октября повлияют на заполнение НДС-документов? Читайте интервью с экспертом.
А вот тут про заполнение отчетности по НДФЛ и взносам.
Налоговики находят новые схемы
Налоговики стращают находками, как им кажется, в незаконной налоговой оптимизации.
Продать технику, а потом взять ее в аренду у покупателя — незаконная схема.
Бухгалтерия вдохновляет
Но бухгалтеры — люди, которые просто так не сдаются.
Собрали пять историй о знаменитостях, которые начинали рядовыми бухгалтерами. Честно, сами не догадывались.
А что вдохновляет вас не уходить из такой сложной профессии?
Зачем вам «Ночной бухгалтер?»
Чтобы знать, как отбиваться от требований чиновников и сдавать отчетность в срок и без ошибок.
«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.
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