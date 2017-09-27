Расчет себестоимости услуг: практикум для главбухов и финдиров

3. На основе мониторинга динамики себестоимости услуг разработать предложения по снижению себестоимости работы с отдельными клиентами.

На практике достаточно часто компании, не вдаваясь в детальный анализ причин снижения общей рентабельности, пытаются повысить ее за счет роста цен на услуги и в итоге теряют в объемах реализации и прибыли.

Руководству компаний, которые занимаются оказанием услуг, важно видеть себестоимость услуг в аналитике по отдельным клиентам. Это нужно для контроля и управления как общей рентабельностью бизнеса компании, так и экономической эффективностью работы с каждым клиентом.

Как правильно рассчитать себестоимость услуг по клиентам компании? Как распределять на себестоимость услуг прямые и накладные расходы? Что учитывать при отнесении расходов по отдельным статьям затрат на клиентов компании?

Однако этой информации явно недостаточно для того, чтобы понять причины роста себестоимости и разработать эффективные мероприятия по ее оптимизации. Необходим более детальный расчет себестоимости услуг по клиентам компании.

На снижение рентабельности повлияло и привлечение к выполнению работ внешних специалистов (статья «Субподряд»), а также постоянное увеличение расходов на командировки.

Отметим также непропорциональный динамике объемов оказанных услуг рост фонда оплаты труда, что сказывается и на увеличении зависимой от него статьи «Отчисления с ФОТ».

Как видим, при устойчивом объеме реализации услуг рентабельность бизнеса снижается, а доля прямых расходов к объему реализации, наоборот, растет. Кроме того, на протяжении всего периода увеличиваются общехозяйственные расходы.

Таблица 1. Отчет о прибылях и убытках компании «Альфа» за 6 месяцев 2017 г.

Как это сделать, рассмотрим на примере ООО «Альфа» (оказывает информационно-консультационные услуги). Результаты хозяйственной деятельности компании за шесть месяцев 2017 г. представлены в табл. 1.

Порядок анализа: формируется аналитическая таблица по формированию себестоимости в разрезе клиентов компании и на ее основе выявляются факторы, повлиявшие на увеличение себестоимости.

Чтобы исключить влияние разовых или непредвиденных колебаний затрат, период анализа должен быть не менее шести месяцев.

Изменения величины и состава себестоимости услуг надо анализировать в динамике за выбранный период.

Прямые расходы относят сразу на себестоимость услуги, а накладные сначала аккумулируются в течение отчетного периода, а затем распределяются на себестоимость услуг по утвержденным в компании алгоритмам.

Прямые расходы непосредственно связаны с оказанием услуги и отражаются в учете на счете 20, а в состав накладных включаются как общепроизводственные (счет 25), так и общехозяйственные (счет 26) расходы.

Для анализа текущей ситуации необходимы аналитические данные о составляющих себестоимости услуг в группировке по прямым и накладным расходам.

Естественно, возникает вопрос: почему не сработали предложенные мероприятия? Чаще всего потому, что не анализировали динамику себестоимости услуг в разрезе клиентов компании (или хотя бы их основных групп) — это позволило бы понять причины ее роста и адекватность ценовой политики по отдельным клиентам. Без такого анализа практически невозможно достоверно выявить негативные факторы и разработать действительно эффективные мероприятия по повышению рентабельности работы с клиентами.

Всем, наверняка, знакомо: себестоимость услуг растет, рентабельность бизнеса снижается, а руководство требует срочно исправить ситуацию. Менеджмент оперативно составляет разнообразные планы по улучшению деятельности подразделений, но их реализация не приносит прогнозируемого улучшения показателей.

Методика расчета прямых расходов и распределения накладных расходов по клиентам компании

Алгоритм расчета себестоимости услуг по клиентам компании:

Сумма первых трех расчетов — это производственная себестоимость услуг для каждого из клиентов.

Добавив к ней результаты четвертого расчета, получим полную себестоимость услуг по клиентам компании, а значит, увидим, насколько рентабельна работа с каждым из клиентов и выявим причины более высокой себестоимости у одних клиентов по сравнению с другими.

Сформируем для наглядности полную себестоимость услуг для каждого из клиентов компании «Альфа» за июнь 2017 г. Для этого в соответствии с предлагаемой методикой сначала распределим прямые затраты, которые можно явно отнести на конкретного клиента компании.

Статья затрат «Фонд оплаты труда» за июнь — 260 000 руб. За этот же месяц сотрудники компании произвели работы у клиентов в количестве 420 часов.

В аналитике по сотрудникам и клиентам выработка часов за июнь представлена в табл. 2.

Таблица 2. Выработка часов по клиентам за июнь 2017 г.

Сотрудники Заказчик 1 Заказчик 2 Заказчик 3 Заказчик 4 Всего Начальник отдела 10 15 20 20 65 Ведущий консультант 20 25 35 35 115 Консультант 10 15 40 60 125 Программист 20 30 35 30 115 Итого работ 55 85 130 145 420

Так как размер заработной платы у сотрудников отличается, чтобы определить себестоимость услуг в части статьи «Фонд заработной платы» по клиентам, распределим заработную плату сотрудников пропорционально отработанному у клиентов времени.

Общее количество рабочих часов в месяце больше, чем потрачено на выполнение услуг, следовательно, напрямую разносится не весь фонд оплаты, а только та его часть, которая выплачивается за часы работы у клиентов.

Оставшаяся часть фонда оплаты труда сотрудников относится к условно-прямым расходам, поскольку выплачена за часы, потраченные на процессы внутри компании (совещания, планирование и отчетность по работе, обучение, работа на внутренние проекты компании и т. д.).

Распределяем общий фонд оплаты сотрудников на условно-прямые и прямые расходы по формулам:

Зная размер части фонда оплаты труда, которая относится на прямые расходы, и количество часов работы у клиентов по каждому из сотрудников, распределяем эту часть на себестоимость услуг для клиентов по формуле:

Итоги этих расчетов — в табл. 3.

Таблица 3. Распределение ФОТ на прямые и условно-прямые расходы

Распределение ФОТ на прямые и условно-прямые расходы Сотрудники ФОТ, руб. Часов в месяце Часы общие ФОТ — условно-прямые расходы ФОТ — прямые расходы Начальник отдела 80 000 168 103 49 048 30 952 Ведущий консультант 60 000 168 53 18 929 41 071 Консультант 45 000 168 43 11 518 33 482 Программист 75 000 168 53 23 661 51 339 Итого 260 000 252 103 155 156 845 Распределение ФОТ по клиентам за июнь 2017 г. Сотрудники Заказчик 1 Заказчик 2 Заказчик 3 Заказчик 4 Всего Начальник отдела 4762 7143 9524 9524 30 952 Ведущий консультант 7143 8929 12 500 12 500 41 071 Консультант 2679 4018 10 714 16 071 33 482 Программист 8929 13 393 15 625 13 393 51 339 Итого работ 23 512 33 482 48 363 51 488 156 845

Как видим, по итогам работы в июне 2017 г. в составе фонда оплаты труда сотрудников отдела в общей сумме 260 000 руб. прямые расходы — 156 845 руб. и условно-прямые расходы — 103 115 руб.

Далее прямые расходы распределены на себестоимость услуг по каждому из четырех клиентов пропорционально времени, отработанному у них каждым сотрудником компании.

Прямые расходы по статье затрат «Отчисления с ФОТ» относятся на клиентов в размере 30 % от прямых расходов на ФОТ (общая сумма отчислений во все фонды согласно действующему законодательству).

Расходы по статье затрат «ЕНВД» на клиентов разносим в сумме 6 % от объема оказанных услуг (в соответствии с выбранным компанией режимом налогообложения).

Далее анализируем экономическое содержание статьи расходов «Обучение». Если обучение сотрудника проводилось именно в связи с выполняемой у клиента работой (например, ранее сотрудник не работал с программой, которой пользуется клиент), то такие расходы нужно отнести на себестоимость услуги для конкретного клиента.

В случае когда обучение сотрудника служит для общего профессионального развития, такие расходы следует признать условно-прямыми и не относить непосредственно на клиентов.

По статье расходов «Субподряд» отражаются затраты на привлечение внешних подрядчиков (экспертов, разработчиков и т. п.) для выполнения части договорных работ у конкретных клиентов, поэтому такие затраты мы можем сразу отнести на себестоимость услуг для конкретного клиента.

В нашем случае общие расходы на субподряд за июнь 2017 г. — 10 тыс. руб. Из них 4 тыс. руб. относим на Заказчика 2, 6 тыс. руб. — на Заказчика 4.

Расходы по статье «Командировки» распределяем аналогично статье «Обучение», т. е. если цель командировки — выполнение работ у конкретного клиента, эти расходы относим на этого клиента, а если командировка носит общий характер — к условно-постоянным расходам.

За июнь сотрудники отдела совершили три командировки на общую сумму 30 тыс. руб. При этом две командировки были к Заказчикам 1 (5 тыс. руб.) и 4 (15 тыс. руб.), а одна носила общий характер (посещение семинара) и обошлась компании в 10 тыс. руб.

Расходы по статье «Амортизация ОС» по своей сути не могут быть отнесены к конкретному клиенту и в полном размере являются условно-прямыми расходами, подлежащими распределению.

Результат распределения прямых расходов — в табл. 4.

Таблица 4. Распределение прямых расходов на клиентов компании за июнь 2017 г.

Статьи затрат Заказчик 1 Заказчик 2 Заказчик 3 Заказчик 4 Всего ФОТ 23 512 33 482 48 363 51 488 156 845 Отчисления с ФОТ 7054 10 045 14 509 15 446 47 054 ЕНВД 4800 15 000 12 000 18 000 49 800 Обучение 0 Субподряд 4000 6000 10 000 Командировки 5000 15 000 20 000 Амортизация ОС 0 Итого расходы 40 365 62 527 74 872 105 935 283 699

Теперь распределим общую сумму условно-прямых расходов отдела, работающего с клиентами, — 162 101 руб., из них:

ФОТ — 103 155 руб.;

отчисления с ФОТ (30 %) — 30 946 руб.;

командировки — 10 000 руб.;

амортизация ОС — 18 000 руб.

Обратите внимание! Чтобы расчет себестоимости услуг по клиентам был максимально достоверным, важно правильно выбрать алгоритм распределения общих расходов.

На практике такие расходы часто распределяют пропорционально суммовому объему услуг. Однако у разных клиентов может быть различная договорная стоимость услуги, и такой выбор исказит себестоимость услуги для клиента. Неоправданно большая часть общих расходов будет отнесена на клиента с большей договорной стоимостью, а у клиента с меньшей стоимостью себестоимость услуги, наоборот, будет занижена.

С учетом выбранного алгоритма формула для распределения условно-прямых расходов на клиентов компании «Альфа» будет выглядеть так:

В результате расчета по этой формуле условно-прямые расходы компании «Альфа» распределились по клиентам следующим образом (табл. 5).

Таблица 5. Распределение условно-прямых расходов по клиентам за июнь 2017 г.

Статьи затрат Заказчик 1 Заказчик 2 Заказчик 3 Заказчик 4 Всего ФОТ 14 736 20 877 31 929 35 613 103 155 Отчисления с ФОТ 4421 6263 9579 10 684 30 946 Обучение 0 Командировки 1429 2024 3095 3452 10 000 Амортизация ОС 2571 3643 5571 6214 18 000 Итого расходы 19 157 32 806 50 174 55 964 162 101

Следующим этап расчета себестоимости услуг для клиентов компании — распределение общепроизводственных расходов.

К общепроизводственным расходам относят затраты, которые непосредственно не связаны с процессом оказания услуг у клиентов, но обеспечивают сам процесс оказания услуг, например:

зарплата руководителя производственной службы и технических сотрудников, не работающих напрямую с клиентами, а также отчисления с их ФОТ;

аренда помещения производственной службы и его содержание;

расходы на ремонт и содержание оборудования и оргтехники, не используемых для оказания услуг клиентам;

расходы на рекламу услуг компании и маркетинговые акции для потенциальных клиентов компании;

хозяйственные расходы и канцтовары для нужд производственной службы.

Алгоритм распределения общепроизводственных расходов на услуги для клиентов компании целесообразно использовать тот же, что и для условно-прямых расходов:

во-первых, это позволит сохранить единый принцип формирования производственной себестоимости услуг компании;

во-вторых — обеспечить необходимую производственную рентабельность при формировании ценовой политики компании на свои услуги.

Общепроизводственные расходы отдела компании «Альфа» за июнь — 90 000 руб. Распределим их пропорционально отработанному у клиентов времени:

Заказчик 1 — 12 857 руб.;

Заказчик 2 — 18 214 руб.;

Заказчик 3 — 27 857 руб.;

Заказчик 4 — 31 071 руб.

Общехозяйственные расходы относятся к процессам управления всей компанией и поэтому могут распределяться на себестоимость услуг по алгоритмам, отличным от процесса производства услуг. Например, не только по общей сумме затрат одним алгоритмом, но и по каждой статье по своему алгоритму.

Если отдельные затраты можно учитывать по конкретным подразделениям компании, сначала такие затраты относят на общехозяйственные расходы подразделения, а потом к ним распределяются общие расходы компании. Например, если у каждого подразделения компании есть отдельный прибор учета электроэнергии, то сначала на общехозяйственные расходы подразделения по статье «Электроэнергия» относится сумма затрат согласно показаниям, а затем к этой сумме добавляется часть общих затрат на электроэнергию, которые превышают сумму по приборам учета всех подразделений (то есть те затраты, которые не относятся к конкретным подразделениям).

Сложные составные алгоритмы распределения общехозяйственных расходов оправданы только в том случае, когда у компании имеются целевые показатели по ним и назначены сотрудники, ответственные за их достижение. В противном случае это напрасная трата времени и сил.

В большинстве случаев для распределения общехозяйственных расходов достаточно одного общего алгоритма, так как производственные службы не могут повлиять на размер общехозяйственных расходов, а значит, и отвечать за их долю в составе полной себестоимости услуг. Поэтому распределим общехозяйственные расходы компании «Альфа» на себестоимость услуг также пропорционально отработанному сотрудникам времени.

Общая сумма в 60 000 руб. распределена по клиентам в следующих пропорциях:

Заказчик 1 — 8571 руб.;

Заказчик 2 — 12 143 руб.;

Заказчик 3 — 18 571 руб.;

Заказчик 4 — 20 714 руб.

Данные о полной себестоимости услуг для каждого клиента отдела за июнь — в табл. 6.

Таблица 6. Полная себестоимость услуг за июнь 2017 г.

Показатели Заказчик 1 Заказчик 2 Заказчик 3 Заказчик 4 Всего Объём услуг 80 000 250 000 200 000 300 000 830 000 В том числе: Прямые расходы 62 623 92 333 123 846 164 898 443 700 В том числе: ФОТ 38 248 54 359 80 292 87 101 260 000 Отчисления с ФОТ 11 474 16 308 24 088 26 130 78 000 ЕНВД 3900 12 000 10 800 21 000 47 700 Обучение 0 0 0 0 0 Субподряд 0 4000 0 6000 10 000 Командировки 6429 2024 3095 18 452 30 000 Амортизация ОС 2571 3643 5571 6214 18 000 Маржинальный доход 17 377 157 667 76 154 135 102 386 300 Накладные расходы 21 429 30 357 46 429 51 786 150 000 Общепроизводственные 12 857 18 214 27 857 31 071 90 000 Общехозяйственные 8571 12 143 18 571 20 714 60 000 Всего расходы 84 051 122 690 170 275 216 684 593 700 Прибыль от услуг –4051 127 310 29 725 83 316 236 300 Рентабельность бизнеса –5,1 % 50,9 % 14,9 % 27,8 % 28,5 % Уровень прямых расходов 78,3 % 36,9 % 61,9 % 55,0 % 53,5 % Доля ФОТ в объеме услуг 47,8 % 21,7 % 40,1 % 29,0 % 58,6 %

Вывод

Теперь хорошо видно, насколько отличается себестоимость услуг и их рентабельность в аналитике по клиентам компании. Достаточно указать, что доля прямых расходов зафиксирована на уровне от 36,9 % (Заказчик 2) до 78,3 (Заказчик 1), а уровень ФОТ у Заказчиков 1 и 3 намного выше аналогичного показателя Заказчиков 2 и 4.