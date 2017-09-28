Как вели учет и заполняли декларации раньше: ностальгический обзор «Клерка». Сейчас лучше?

56 1

А вы знаете, как почти 30 лет назад выглядели декларации? И почему раньше было работать бухгалтером проще? Или наоборот?

Клерк Kalita в своем блоге поделился очень интересной штукой:

«Вот такие декларации мы сдавали в 1990 году. В одной бумаге — все платежи. Декларацию за 1990 год надо было сдать 7 января со штампом статистики. Налог платили за административный аппарат, 600 руб с чел. в год. За монтажников 75 руб. с чел. Потом наплодили всяких фондов...»





В комментариях lubezniy вспомнил, как «у бабушки в архивах нашёл старую расчётную книжку (которая с расчётными листками). Представил себе труд зарплатного буха в те времена (заполнить эти книжки на сотни и тысячи человек каждый месяц) и впечатлился».

Интересно, а есть сейчас бухгалтеры, начисляющие заработную плату вручную? Представьте расчет заработной платы, когда сотрудников не 5-10, а несколько сотен. Вот так выглядела книга учета заработной платы при ручном заполнении.

Бухгалтерские программы

Кто-то из начинал свою профессиональную деятельность с 1С Бухгалтерия 6.0. , одной из первой версии 1С, выпущенной в далёком 1995 году.

Некоторым бухгалтерам удалось поработать еще и с программой 1С версии 5.3.

А вы с какой системы начинали?

Банки

Это сейчас деньги с одного расчетного счета на другой уходят нажатием нескольких кнопок.

А раньше бухгалтер должен был печатать платежное поручение на печатной машинке. Банки могли запрашивать до 4-5 экземпляров поручений.

А сколько еще времени уходило, чтобы лично доставить документы в банк? Желательно было платежными поручениями заниматься в первой половине дня, чтобы платеж ушел в этот же день. Платежные поручения, принесенные в банк после обеда, могли быть не исполнены текущим днем и отложены до следующего рабочего дня.

Проводки и книги учета

Сколько же времени уходило на заполнение главной книги, в которую обороты по счетам разносились вручную.

А кто помнит кассовую книгу? Кассовая книга заполнялась вручную через копирку.

Пустографки, самолетики, шахматки — какие родные и знакомые слова! А ведь это все было!