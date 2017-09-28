Как вели учет и заполняли декларации раньше: ностальгический обзор «Клерка». Сейчас лучше?
А вы знаете, как почти 30 лет назад выглядели декларации? И почему раньше было работать бухгалтером проще? Или наоборот?
Клерк Kalita в своем блоге поделился очень интересной штукой:
«Вот такие декларации мы сдавали в 1990 году. В одной бумаге — все платежи. Декларацию за 1990 год надо было сдать 7 января со штампом статистики. Налог платили за административный аппарат, 600 руб с чел. в год. За монтажников 75 руб. с чел. Потом наплодили всяких фондов...»
В комментариях lubezniy вспомнил, как «у бабушки в архивах нашёл старую расчётную книжку (которая с расчётными листками). Представил себе труд зарплатного буха в те времена (заполнить эти книжки на сотни и тысячи человек каждый месяц) и впечатлился».
Вот так выглядела книга учета заработной платы при ручном заполнении.
Бухгалтерские программыКто-то из начинал свою профессиональную деятельность с 1С Бухгалтерия 6.0. , одной из первой версии 1С, выпущенной в далёком 1995 году.
Некоторым бухгалтерам удалось поработать еще и с программой 1С версии 5.3.
А вы с какой системы начинали?
БанкиЭто сейчас деньги с одного расчетного счета на другой уходят нажатием нескольких кнопок.
А раньше бухгалтер должен был печатать платежное поручение на печатной машинке. Банки могли запрашивать до 4-5 экземпляров поручений.
А сколько еще времени уходило, чтобы лично доставить документы в банк? Желательно было платежными поручениями заниматься в первой половине дня, чтобы платеж ушел в этот же день. Платежные поручения, принесенные в банк после обеда, могли быть не исполнены текущим днем и отложены до следующего рабочего дня.
Проводки и книги учетаСколько же времени уходило на заполнение главной книги, в которую обороты по счетам разносились вручную.
А кто помнит кассовую книгу? Кассовая книга заполнялась вручную через копирку.
Пустографки, самолетики, шахматки — какие родные и знакомые слова! А ведь это все было!
Вам стало легче работать, чем лет 15 назад? Или все технические сложности ничто по сравнению с увеличивающимися требованиями налоговой?
Я деревянных счет не застала, но по бумажным ведомостям, заполненным вручную, работала. Сейчас я бы сказала, что бюрократия процветает. Никому не нужен реальный результат, всем нужны бумажки и налоги. И побольше, побольше. ((( Часто чувствую себя волком из электронной игры - ловлю яйца корзинкой, а они все валятся и валятся. Отвлечься невозможно.