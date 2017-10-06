На бухгалтеров стали составлять гороскопы кадры и СБ. Читайте бухгалтерский гороскоп с 9 по 15 октября

mityai На судьбы плевать, главное, чтобы цифры были красивые. Я так понимаю, что лично вам было бы лучш... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

Листопад5 по первому каналу постоянно твердят оформи пенсию позже и получишь пенсию значительно выше. Кто-н... ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию

scvo70 Я не понимаю, почему все так глупо. На конец года все предприятия сдали отчет в ОПФ , где есть ос... Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов

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добрый день. в праве ли руководитель филиала утверждать форму расчетного листка? разве это не обя... Расчетный листок – документ, необходимый любому работодателю

scvo70 Я не понимаю, почему все так глупо. На конец года все предприятия сдали отчет в ОПФ , где есть ос... Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам

Аноним

mityai, Вы писали:Если бы хоть какую-то читали, то знали бы, что все схлопнулось еще 2 года назад... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

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Для бухгалтера будут полезны знания что, да как работает. Это не нервирует, если работает. ... ИФНС шлет бумажные письма

Альтернатива Повышение более чем на 16 % в 2018 г. предельной величины базы для взносов, (также ранее повышени... ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию

Альтернатива Признать что провалили. Отставка как губернаторов самый волшебный стимул для чиновников (выговор ... Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов

natalisa51 Вообще эта передача не нужна. до 2016г. Сдают отчёты и ллатят в ПФ всё что до 2016г..... Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам

Rolen И в дополнение пора бы ввести персональную подпись для всех телодвижений при оказании госуслуг. К... Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам

Rolen Можно было отдать сальдо и принять сальдо. Ничего сложного для бухгалтеров. Но видать сложно оказ... Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов

GerMiona Вот всё у нас в стране через заднее... крыльцо! "Процедура списания есть, а процедуры возврата по... Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам

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борщ бы варила и проблем не знала. теперь чем лес валить будет. Фирму оштрафовали на 100 млн. рублей за попытку дать взятку сотруднику банка

sv777 Все вранье, уже 4 года получаю уведомление, пробовала через ЛК, бесполезно, только поход в налого... Как получить имущественный вычет у работодателя

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Над.К, Вы писали:Вы работаете бухгалтером и не знаете, что пособие должно быть выплачено в любом ... Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что

bestiya7460 Переходим на черный кеш..... налик в чемоданах..... есть просто абсурдные вещи типа покупки канце... Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ

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Охрана труда не давит на экономику. Ну если вы знаете экономику, то человек, вернее его работоспо... От выдачи мыла до профстандарта: что надо знать об охране труда и штрафах до 150 тыс за сотрудника

Аноним

В 1С адрес полностью не вмещается((( Правда все усложняет нам Правительство. Какая разница дом 1 ... Как правильно заполнить адрес в счете-фактуре

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ToT, Вы писали:Бухсофт отчетность сдает через Тензор. Бухсофт сдает отчетность через Калуга ... СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков

mityai Если бы хоть какую-то читали, то знали бы, что все схлопнулось еще 2 года назад, а до вас только ... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

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У микропредпринимателя эта статья воспринимается очень просто: при "обелении" отношений с сотрудн... От выдачи мыла до профстандарта: что надо знать об охране труда и штрафах до 150 тыс за сотрудника

Kalita Статистика ни о чем, не нравится наша статистика, читайте статистику Всемирного банка. Если... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

эстэр А комментарии по взносам и дворцам ПФР наводят на мысль, что, по мнению жлобов, пенсионеров надо ... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год