На бухгалтеров стали составлять гороскопы кадры и СБ. Читайте бухгалтерский гороскоп с 9 по 15 октября

Мы недавно написали о том, какие необыкновенные требования предъявляют к бухгалтерам
при приеме на работу: кому-то надо рассказать о размере квартиры и привести имена соседей, кому-то надо соответствовать гороскопу
(который составляют в СБ и кадрах).
Лучше уж будьте готовы ко всем причудам руководства и прочитайте гороскоп для бухгалтера на следующую неделю. Его для нас составляет штатный асторолог «Клерка».
Овны хотят с детства стать Президентом России. Весы хотят стать космонавтами. Россия — страна несбывшихся детских надежд. Неделя хороша для наведения порядка во всем: в мыслях, в чувствах, в рабочих вопросах. Звезды в период с 9 по 15 октября 2017 года склоняют к новым неожиданным проектам. Отчетный период, как-никак...
Овен
Бухгалтеры-Овны на этой неделе превзойдут своих директоров. Они придут на работу не только пьяными, но и с друзьями. Самое время отвлечься! Лучшим номером на банкете будет «Цыганочка с выходом... из кризиса». В Овнах скапливается огромная энергия, которая может вырваться на поверхность в любую минуту.
Телец
У вас два высших образования? Помогите начальству сделать домашнее задание со школьником пятого класса по современным учебникам — почувствуйте себя идиотом. Не оставляйте шефа в одиночестве. Иначе придется несколько дней заниматься экспортом мусора с прилегающей территории... Тельцы удивят всех своими умственными способностями и сдадут отчеты досрочно
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Близнецы
«Хлеб — всему голова!» — любимая пословица шеф-повара муниципальной столовой, закидывающего ежедневно рюкзак с мясом на свою спину. Если главбух немного поправилась, не стоит пересаживать ее в другой кабинет, здание может наклониться в другую сторону. Используйте время для приобретения новых знаний и навыков. Последние разъяснения Минтруда представлены в этой
таблице.
Рак
В советские времена «сменка» означала дополнительный комплект обуви, а в наше время — это новая панелька для айфона. И это отличная новость. У вас есть айфон! Тем временем, все ответственные решения лучше отложить на потом. В случае, если предстоит важная встреча, провести ее рекомендуется в неформальной обстановке. Узнайте, как
бухгалтеру «продать» себя на собеседовании подороже.
Лев
Львы на работе объявят войну прогулам и опозданиям! И, несомненно, проиграют...Вас ждет исконно русское единоборство — борьба с ленью. Чтобы сейчас оставаться на высоте, нужно... чтобы ваш офис находился на самом верхнем этаже здания. Как провести упрощенную ликвидацию ООО с долгами, расскажет эта
статья.
Дева
В том, что Бухгалтеры-Девы врут, виноваты работники налоговой инспекции — они задают очень много вопросов. Неделя обещает быть удачной и прибыльной, даже в бизнесе можно спокойно полагаться на интуицию. Хит-парад
инициатив по борьбе с серыми зарплатами ждет вас!
Весы
Весы — большие любители поспать на работе. Хотя, нет... профессионалы! Если вы никак не можете выиграть в шахматы у босса, проследите, вдруг он выточил для себя два запасных ферзя. Для достижения своих целей используйте коллектив — с его поддержкой у вас все получится. Справочник по НДФЛ
вам обязательно пригодится, если у вас работают иностранцы.
Скорпион
Скорпионам могут отменить на работе dress-код, и тогда все сразу поймут, кто сколько зарабатывает. Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить на этой неделе, потом может оказаться уже вам не по плечу. Знаете, что нужно делать
, если идет сдача отчетности, а главбух заболел?
Стрелец
Кто рано встаёт, тому говорят: «Сядьте, рабочий день еще не закончился!» Звезды советуют вспомнить словосочетание «Сизифов труд» о бесполезной работе. Например, сдали СЗВ-М по ИП без работников! Научитесь заполнять единую (упрощенную) налоговую декларацию
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Козерог
Козерогам Звезды не советуют подшучивать над главбухом и незаметно подкладывать ей на стул букет роз. Не стоит наивно надеяться, что ей будет и больно, и приятно... Тем временем вас поджидают новые строки расчета по налогу на имущество
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Водолей
Совет Водолеям. Хотите, чтобы вы ни в чем не нуждались? Чтобы ваш сын учился в дорогой частной школе и поступил в лучший институт? Идите работать! Самое важное по последним 70 письмам
Минфина ждет вас.
Рыбы
Какие погоды нынче стоят! Вам бы прогуляться. Только не стоит всем коллективом запускать змея... в кабинет директора! А вот список
нарушений в расчетах по зарплате, которые чаще всего находят трудовые инспекторы.