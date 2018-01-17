Работа главбуха во время болезни: что делать, если идет сдача отчетности

Может ли главный бухгалтер в период своей временной нетрудоспособности выполнять свои должностные обязанности и получать заработную плату в случае, если все электронные подписи находятся строго под его ответственностью, без права передоверия другому лицу, программы для сдачи отчетности установлены на его рабочем месте и никто другой не может пользоваться ими, а больничный пришелся на время подготовки и сдачи годового отчета?

Пособие по временной нетрудоспособности главбуху

При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие (ст. 183 ТК РФ).

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивают во всех случаях за календарные дни, приходящиеся на соответствующий период, за исключением установленных законом календарных дней (ч. 1 ст. 9, ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ (далее — Закон № 255-ФЗ)). Основанием для назначения работодателем пособия по временной нетрудоспособности является листок нетрудоспособности, выданный медицинской организацией (форма, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 347н; Порядок, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н (далее — Порядок); ч. 1, 5 ст. 13 Закона № 255-ФЗ).

Таким образом, если работник представил в организацию выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности, согласно которому он освобождался от работы в определенный период времени, то ему положено за эти дни пособие.

Нарушение больничного режима

При этом выход на работу без выписки (иными словами, выполнение работником трудовых обязанностей в период временной нетрудоспособности) является нарушением больничного режима (п. 58 Порядка).

Поскольку в период временной нетрудоспособности работник освобожден от исполнения трудовых обязанностей, он не должен выходить на работу даже при возникновении производственной необходимости.

С другой стороны, если сотрудник добровольно приступает к труду в период, когда он, по мнению врача, нетрудоспособен, у работодателя нет оснований не допускать его к работе, поскольку такое основание, как временная нетрудоспособность, не поименовано среди оснований отстранения от работы (ст. 76 ТК РФ). Исключение — отстранение от работы в соответствии с медицинским заключением, согласно которому сотруднику противопоказано выполнение работы, обусловленной трудовым договором.

В то же время соблюдение работником больничного режима в период его временной нетрудоспособности трудовой обязанностью работника не является.

Трудовое законодательство не устанавливает ни способы контроля со стороны работодателя за соблюдением режима при временной нетрудоспособности, ни право контролировать соблюдение работником режима.

Вместе с тем на работодателе лежит обязанность учитывать отработанное работником время (ч. 4 ст. 91 ТК РФ).

Кроме того, работодатель обязан выплачивать сотрудникам заработную плату за отработанное им время (ст. 56, 129, 132, 135 ТК РФ). Поскольку сотрудник в определенные дни освобождения от работы в связи с нетрудоспособностью отработал некоторое количество часов, работодатель должен учесть это время в табеле учета рабочего времени как отработанное.

Одновременная выплата и заработной платы, и пособия по временной нетрудоспособности невозможна (п. 1 ч. 1 ст. 1.2, п. 1 ч. 2 ст. 1.3, п. 1 ч. 1 ст. 1.4 Закона № 255-ФЗ; пост. Седьмого ААС от 10.02.2014 № 07АП-203/14, Семнадцатого ААС от 02.02.2012 № 17АП-14000/11).

Выводы

Трудовое законодательство не регулирует вопросы оплаты труда работника, произведенной в период его освобождения от работы в связи с нетрудоспособностью. Мы можем высказать лишь свою позицию по вопросу о том, как работодатель может поступить в данном случае.

Представляется, что наиболее правильным в рассматриваемой ситуации было бы предложить работнику выбор между получением заработной платы за отработанное время в дни периода нетрудоспособности и возможностью получения пособия по временной нетрудоспособности за дни, в которые он, будучи нетрудоспособным, выполнял свои должностные обязанности.

Законодательство не предоставляет работодателю права самому решать, какую из этих выплат произвести работнику. А поскольку право на их получение принадлежит сотруднику, мы полагаем, что будет правильно, если такой выбор работник сделает сам. Полагаем, что следует попросить работника в письменном виде оформить свою волю.