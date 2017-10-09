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Что вас ждет на «Клерке». Мы все рассказали по ТВ. Почему фиолетовый?

09.10.17 13:16
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На прошлой неделе к «Клерку» приезжали из АПЛЮСТВ Медиахолдинг, которое называет себя «первым бухгалтерским телевидением».

Корреспондент ТВ специально приехал в Краснодар к нам в офис, чтобы чтобы узнать, в чем секрет нашего портала.

О феномене «Клерка» и его многолетней популярности рассказал руководитель портала Борис Мальцев.

В интервью он объяснил, почему «Клерк» отличается от всех других бухгалтерских ресурсов и почему нам так важен не только редакционный контент, но и тот, что вы создаете сами — своим комментариями и постами в блогах.

Как вам интервью? Может, не надо было делать такое название, как считаете? А фиолетовый на синем в заставке? Или вот такой, скажем, консервативный подход вам нравится?

Кстати, о начале работы Первого бухгалтерского ТВ, и, как нам показалось, не очень удачном выпуске новостей, мы недавно рассказывали.

А наши планы как оцениваете? Рассказывайте в комментариях. 

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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