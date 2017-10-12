Новые правила хранения документов по НДС: справочник для бухгалтера

5

Внесены поправки в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость». С этой целью выпущено Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 № 981.

Сохраняйте счета-фактуры

Скорректирован порядок хранения счетов-фактур и некоторых других документов, связанных с расчетами по НДС. С этой цельюдополнены

Первоначальные, корректировочные и исправленные счета-фактуры, подтверждения оператора электронного документооборота, извещения покупателей о получении счета-фактуры (в том числе корректировочного, исправленного) хранятся в хронологическом порядке в зависимости от даты:

– выставления счета-фактуры в общем случае;

– его составления, в том числе исправления, если он не подлежит направлению покупателю либо если направлен продавцом, но не получен покупателем;

– получения упомянутых подтверждения оператора и извещений покупателей.

Из Письма ФНС России от 19.07.2017 № СД-4-3/14079 следует, что счета-фактуры, выставленные в электронном виде, не распечатываются (такой обязанности для налогоплательщика не пре­дусмотрено), поэтому к ним упомянутый хронологический порядок не относится и не требуется фиксировать в сшиве счетов-фактур, выставленных на бумажном носителе, соответствующие пропуски в хронологии(см. также Письмо Минфина России от 13.01.2016 № 03‑03‑06/1/259).

Чиновники здесь, правда, ссылались на п. 14 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по НДС (далее – Правила ведения журнала учета). В нем в прежней редакции Постановления Правительства РФ № 1137 говорилось о порядке хранения счетов-фактур. Но данное разъяснение налоговиков и в новой редакции своей актуальности не потеряло. Новый п. 10 Правил заполнения счета-фактуры практически полностью соответствует п. 14 Правил ведения журнала учета в прежнем изложении.

При этом указанный пункт утратил силу, как и п. 15, в котором говорилось о сроках хранения полученных счетов-фактур и других документов, связанных с расчетами по НДС. Пункту 15 Правил ведения журнала учета теперь соответствует п. 11 Правил заполнения счета-фактуры, но между ними есть заметные отличия (прежде всего, для экспедиторов и застройщиков). В новой норме говорится о сроках хранения документов, на основании которых заполняется не только журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур (далее – журнал), но и книги покупок и продаж.

В пункте 13 Правил ведения журнала учета, п. 24 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по НДС, п. 22 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по НДС, указано, что журнал, книги покупок и продаж, дополнительные листы к ним хранятся не менее четырех лет с даты последней записи (в бумажной и электронной форме).

Какие еще документы?

В течение этого же срока должны храниться и документы, перечисленные в п. 11 Правил заполнения счета-фактуры: