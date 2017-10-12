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Новые правила хранения документов по НДС: справочник для бухгалтера

12.10.17 10:19
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Внесены поправки в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость». С этой целью выпущено Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 № 981.

Сохраняйте счета-фактуры

Скорректирован порядок хранения счетов-фактур и некоторых других документов, связанных с расчетами по НДС. С этой целью Правила заполнения счета-фактуры дополнены п. 10 и 11.

Первоначальные, корректировочные и исправленные счета-фактуры, подтверждения оператора электронного документооборота, извещения покупателей о получении счета-фактуры (в том числе корректировочного, исправленного) хранятся в хронологическом порядке в зависимости от даты:

– выставления счета-фактуры в общем случае;

– его составления, в том числе исправления, если он не подлежит направлению покупателю либо если направлен продавцом, но не получен покупателем;

– получения упомянутых подтверждения оператора и извещений покупателей.

Из Письма ФНС России от 19.07.2017 № СД-4-3/14079 следует, что счета-фактуры, выставленные в электронном виде, не распечатываются (такой обязанности для налогоплательщика не пре­дусмотрено), поэтому к ним упомянутый хронологический порядок не относится и не требуется фиксировать в сшиве счетов-фактур, выставленных на бумажном носителе, соответствующие пропуски в хронологии(см. также Письмо Минфина России от 13.01.2016 № 03‑03‑06/1/259).

Чиновники здесь, правда, ссылались на п. 14  Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по НДС (далее – Правила ведения журнала учета). В нем в прежней редакции Постановления Правительства РФ № 1137 говорилось о порядке хранения счетов-фактур. Но данное разъяснение налоговиков и в новой редакции своей актуальности не потеряло. Новый п. 10 Правил заполнения счета-фактуры практически полностью соответствует п. 14  Правил ведения журнала учета в прежнем изложении.

При этом указанный пункт утратил силу, как и п. 15, в котором говорилось о сроках хранения полученных счетов-фактур и других документов, связанных с расчетами по НДС. Пункту 15 Правил ведения журнала учета теперь соответствует п. 11 Правил заполнения счета-фактуры, но между ними есть заметные отличия (прежде всего, для экспедиторов и застройщиков). В новой норме говорится о сроках хранения документов, на основании которых заполняется не только журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур (далее – журнал), но и книги покупок и продаж.

В пункте 13 Правил ведения журнала учета, п. 24  Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по НДС, п. 22  Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по НДС, указано, что журнал, книги покупок и продаж, дополнительные листы к ним хранятся не менее четырех лет с даты последней записи (в бумажной и электронной форме).

Какие еще документы?

В течение этого же срока должны храниться и документы, перечисленные в п. 11 Правил заполнения счета-фактуры:

Полученные документы

Заверенные в установленном порядке комиссионером (агентом) копии счетов-фактур (в том числе корректировочных, исправленных), полученных комитентами (принципалами) на бумажном носителе, выставленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее – ТРУ) комиссионеру (агенту) при приобретении для комитента (принципала) ТРУ и переданных комиссионером (агентом) комитенту (принципалу). В случае выставления продавцом счетов-фактур в электронном виде комитент (принципал) должен хранить счета-фактуры, выставленные продавцом ТРУ комиссионеру (агенту), полученные комиссионером (агентом) и переданные комиссионером (агентом) комитенту (принципалу)

Заверенные в установленном порядке застройщиком (заказчиком, выполняющим функции застройщика) копии счетов-фактур (в том числе корректировочных, исправленных), полученных покупателями (инвесторами) на бумажном носителе, выставленных продавцом ТРУ застройщику при приобретении ТРУ для покупателя (инвестора) и переданных застройщиком покупателю (инвестору). В случае выставления продавцом счетов-фактур в электронном виде покупатель (инвестор) должен хранить счета-фактуры, выставленные продавцом указанных ТРУ застройщику, полученные застройщиком и переданные им покупателю (инвестору)

Заверенные в установленном порядке экспедитором копии счетов-фактур (в том числе корректировочных, исправленных), полученных клиентами на бумажном носителе, выставленных продавцом ТРУ экспедитору при приобретении ТРУ для клиента и переданных экспедитором клиенту. В случае выставления продавцом счетов-фактур в электронном виде клиент должен хранить счета-фактуры, выставленные продавцом указанных ТРУ экспедитору, полученные экспедитором и переданные экспедитором клиенту

Таможенные декларации или их копии, заверенные руководителем и главным бухгалтером организации (индивидуальным предпринимателем), платежные и иные документы, подтверждающие уплату НДС, – в отношении товаров, ввезенных на территорию РФ

Заявления о ввозе товаров и об уплате косвенных налогов или их копии, заверенные руководителем и главным бухгалтером организации (индивидуальным предпринимателем), копии платежных и иных документов, подтверждающих уплату НДС, – в отношении товаров, импортируемых на территорию РФ с территории государства – члена ЕврАзЭС

Заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (их копии) с выделенной отдельной строкой суммой НДС – при приобретении услуг по найму жилых помещений в период служебной командировки работников и услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно, включая услуги в поездах по предоставлению в пользование постельных принадлежностей

Документы, которыми оформляется передача имущества, нематериальных активов, имущественных прав и в которых указаны суммы НДС, восстановленного акционером (участником, пайщиком) в порядке, установленном п. 3 ст. 170 НК РФ, или их нотариально заверенные копии

Первичные документы на изменение в сторону уменьшения стоимости приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав в целях восстановления суммы НДС в порядке, установленном пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ

Переданные документы

Нотариально заверенные копии документов, которыми оформляется передача имущества, нематериальных активов, имущественных прав и в которых указаны суммы НДС, восстановленного акционером (участником, пайщиком) в порядке, установленном п. 3 ст. 170 НК РФ

Иные документы

Первичные учетные документы, иные документы, содержащие суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала), подлежащие регистрации в книге продаж, в том числе составленные налогоплательщиком, – бухгалтерская справка-расчет для восстановления суммы НДС в соответствии со ст. 171.1 НК РФ, то есть в отношении приобретенных или построенных объектов основных средств

 

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Е. С. Казаков

эксперт журнала «Бухгалтер Крыма»

Источник: Аюдар Инфо

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