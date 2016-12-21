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В бюджетные планы счетов и отчетность внесены изменения

21.12.16 11:05
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Приказом Минфина России от 16.11.2016 N 209н внесены изменения в документы, касающиеся бюджетного бухгалтерского учета.

Изменения внесены в планы счетов бухгалтерского учета: автономных учреждений; бюджетных учреждений; органов госвласти. Также изменились инструкции: о порядке составления и представления отчетности об исполнении бюджетов; о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений. Формы некоторых первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета тоже поменяются.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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