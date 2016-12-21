ФНС ввела новые коды необлагаемых операций для отражения в разделе 7 декларации по НДС

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С 1 октября от НДС освобождены операции по реализации макулатуры (пп.31 п.3 ст. 149 НК РФ) и операции по реализации племенного скота (пп.35 п.3 ст. 149 НК РФ). Как кодировать эти операции, объяснила ФНС в письме № СД-4-3/23923@ от 14.12.2016.

До внесения соответствующих изменений в приложение N 1 к Порядку заполнения декларации по НДС налогоплательщики вправе в разделе 7 декларации отразить операции, предусмотренные в подпункте:

31 пункта 2 статьи 149 Кодекса - под кодом 1010230;

35 пункта 3 статьи 149 Кодекса - под кодом 1010233.

Вместе с тем не является нарушением использование налогоплательщиками кода 1010200 до момента официального установления, соответственно, кода 1010230, кода 1010233 для указанных операций.

Кроме того, в письме ФНС поясняется, какие коду следует указывать в Приложении 1 к разделу 3 декларации по НДС в отношении ряда объектов основных средств.