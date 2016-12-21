В России введут обязательную маркировку спиртосодержащей продукции

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Президент утвердил перечень поручений по вопросам государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. В числе поручений:

До 01.01.2017 обеспечить подготовку и внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих:

- ужесточение правил производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов, включая введение лицензирования указанных видов деятельности;

- ужесточение правил розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского применения и ветеринарного применения;

- введение обязательной маркировки спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории РФ;

- усиление ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.

До 31.03.2017 подготовить и представить предложения о внесении изменений в законодательство РФ о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя.