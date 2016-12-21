Клерк.Ру
 

В России введут обязательную маркировку спиртосодержащей продукции

21.12.16 14:45
Просмотров: 

Президент утвердил перечень поручений по вопросам государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. В числе поручений:

До 01.01.2017 обеспечить подготовку и внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих:

- ужесточение правил производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов, включая введение лицензирования указанных видов деятельности;

- ужесточение правил розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского применения и ветеринарного применения;

- введение обязательной маркировки спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории РФ;

- усиление ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.

До 31.03.2017 подготовить и представить предложения о внесении изменений в законодательство РФ о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
1 мнение
ИП 6%
Izem
, Москва

А догадаться, что всё это происходит из-за заоблачных цен на спиртные напитки умные люди никак не могут? Или кто-то думает, что повышением цен можно добиться снижения потребления алкоголя? Ни разу не бывало! Ровно на те же проценты при каждом повышении цен увеличивается оборот "контрафакта". эту статистику не раз уже публиковали...

Люди которым это нравится
Новости директору
 
В Пензе власти решили изъять настойку боярышника из городских аптек
 
Новости директору
 
Роспотребнадзор может запретить тени, пудру и румяна
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения108
Клерк
yante прокомментировал материал «ВС подтверждает: грубые нарушения при принятии решения фискальным органом являются основанием для признания его недействительным»
17:00
Клерк
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!»
16:50
Аноним прокомментировал материал «ВС подтверждает: грубые нарушения при принятии решения фискальным органом являются основанием для признания его недействительным»
16:48
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Цена пачки сигарет в новом году может превысить 200 рублей»
16:42
Аноним прокомментировал материал «Силуанов рассказал о грядущей налоговой реформе»
16:28
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
16:27
Аноним прокомментировал материал «7500 – это слишком большая зарплата для нерадивых сотрудников»
16:27
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Сбербанк в течение пяти лет закроет до половины своих отделений»
16:18
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!»
16:10
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Количество отчетов растет год от года»
15:49
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
15:48
Клерк
Gamer013 прокомментировал материал «Количество отчетов растет год от года»
15:46
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
15:46
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Минтруд против льготных тарифов по страховым взносам»
15:42
Аноним прокомментировал материал «Минтруд против льготных тарифов по страховым взносам»
15:10
Аноним прокомментировал материал «Силуанов рассказал о грядущей налоговой реформе»
14:55
Клерк
yante прокомментировал материал «Физлица ответят за долги компаний перед налоговиками»
14:53
Аноним прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
14:51
Клерк
yante прокомментировал материал «ВС подтверждает: грубые нарушения при принятии решения фискальным органом являются основанием для признания его недействительным»
14:27
Клерк
Iren прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
14:18
Аноним прокомментировал материал «Раскрытие информации о бенефициарных владельцах»
14:06
Клерк
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!»
14:05
Клерк
сова7202 прокомментировал материал «Роспотребнадзор оштрафовал детские секции на 13 млн. рублей»
14:02
Аноним прокомментировал материал «Если работник всегда в разъездах»
13:56
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!»
13:48
Аноним прокомментировал материал «Накопительные взносы в ПФ заморозили еще на три года»
13:47
Аноним прокомментировал материал «Собственник бизнеса подозревает главбуха в сговоре с поставщиками программы 1С»
13:43
Клерк
gordana прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
13:38
Клерк
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!»
13:37
Клерк
gordana прокомментировал материал «ПФР обещает выдать СНИЛС за 8 секунд»
13:34
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
13:27
Клерк
КалинаКр прокомментировал материал «Собственник бизнеса подозревает главбуха в сговоре с поставщиками программы 1С»
13:22
Клерк
КалинаКр прокомментировал материал «Замдиректору ООО дали 7,5 лет строгого режима за взятку налоговому инспектору»
13:13
Клерк
Аллаfed прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
13:09
Аноним прокомментировал материал «У ПФР уходит 20 дней на то, чтобы данные из отчетов разнести на лицевые счета физлиц»
13:02
Аноним прокомментировал материал «7500 – это слишком большая зарплата для нерадивых сотрудников»
12:53
еще
 