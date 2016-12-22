Клерк.Ру
 

С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС

22.12.16 13:47
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Иностранная организация, не состоящая на учете в налоговых органах на территории РФ, не имеющая обособленных подразделений, оказывает российским организациям и ИП посреднические услуги в части установления контакта между ними (Партнерами/Водителями) и их клиентами (Пассажирами) для оказания услуг по перевозке и организует расчеты. Оказание услуг осуществляется через мобильное приложение и позволяет Партнерам/Водителям получать заказы на услуги по перевозке лиц, оформивших такой заказ. Функционирование мобильного приложения осуществляется через сеть Интернет.

Возникает ли при таких расчетах НДС? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № СД-4-3/24043@ от 14.12.2016.

В настоящее время местом реализации таких услуг, оказываемых иностранной организацией российским организациям и ИП, территория РФ не признается и, соответственно такие услуги не подлежат налогообложению НДС в РФ.

Между тем с 1 января 2017 года после вступления в силу Федерального закона от 3 июля 2016 года N 244-ФЗ, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 148 НК, если покупатель осуществляет деятельность на территории РФ и приобретает подобные услуги в электронной форме, местом реализации таких услуг является территория Российской Федерации.

При этом иностранная организация, реализующая посреднические услуги в части установления контакта между Партнерами/Водителями и Пассажирами для оказания услуг по перевозке, а также оказывающая услуги по организации расчетов между российскими организациями (ИП) и их клиентами, не подлежит постановке на учет в налоговых органах на территории РФ.

В данном случае НДС исчисляется и перечисляется в бюджет РФ указанными российскими организациями (индивидуальными предпринимателями) в качестве налоговых агентов в отношении услуг, оказанных иностранной организацией с 1 января 2017 года.

Указанная позиция согласована с Министерством финансов Российской Федерации.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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