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Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты

22.12.16 11:45
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Читательница нашего форума попала в нелепую ситуацию. Ее оштрафовали на 1000 рублей за якобы безбилетный проезд в маршрутке. Женщина недоумевает: на каком основании?

Водители маршруток, нарушая законодательные нормы, не выдают билеты, являющиеся бланками строгой отчетности, а виноватыми оказываются пассажиры…

Я ехала в маршрутке, при входе оплатила проезд, билет водитель мне не дал (вообще не помню ни одного случая, чтобы в маршрутке давали билеты), на одной из остановок зашли контролеры и стали требовать билеты у пассажиров. Билетов, естественно, ни у кого не оказалось. Тогда контролеры попросили предъявить документы, записали данные в какую-то тетрадь и сказали, чтобы в следующий раз требовали билет у водителя. Про штраф речи не было.
Через какое-то время мне по почте пришло постановление по делу об административном правонарушении со штрафом за безбилетный проезд в 1000 руб.
У меня вопрос: насколько правомерно такое постановление? Проезд я оплатила, а то, что водитель не дал билет-это не моя вина. И вообще разве постановление не должны выписывать на месте под роспись? И имеют ли право контролеры проверять билеты в маршрутках, ведь маршрутки- это не государственные перевозчики?
Что мне предпринять? Куда написать жалобу?
- TDK

Читатели форума посоветовали пассажирке писать жалобу в суд, что она и собирается сделать.

А вам водитель маршрутки всегда выдает билет? Обсуждение происходит в теме форума «Как оспорить штраф за якобы безбилетный проезд в маршрутке?»

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
Клерк
gordana
, Йошкар-Ола
У нас тоже не выдают. Одно время была имитация бурной деятельности с выдачей билетов в некоторых маршрутках, но буквально на несколько дней. Слышала, что в Казани раньше выдавали, так там в маршрутках кондуктора были для этого. Не знаю, как сейчас.
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