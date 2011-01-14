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За 2016 год следует сдавать новую декларацию по налогу на прибыль

28.12.16 14:17
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ФНС в письме № СД-4-3/24514 от 21.12.2016 рассмотрела вопрос представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 11 месяцев 2016 года налогоплательщиками, исчисляющими ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли.

Приказом ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на прибыль.

Дата официального опубликования данного приказа - 28.10.2016, через 2 месяца, 28.12.2016, следует применять новую форму декларации.

Поскольку по окончании отчетного периода (11 месяцев) указанный 2-х месячный срок не истек, налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за 11 месяцев 2016 года представляются налогоплательщиками, исчисляющими ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, в налоговые органы по старой форме.

Налоговые декларации по налогу на прибыль организаций по новой форме, утвержденной приказом ФНС России № ММВ-7-3/572@, будут представляться налогоплательщиками за налоговый период 2016 года.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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