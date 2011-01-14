В Минтруда полагают, что к концу 2018 года все работодатели проведут спецоценку условий труда

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За период с апреля 2014 года – по декабрь 2016 года специальная оценка условий труда проведена на 10,945 млн. рабочих мест. Такие данные приводит Минтруд.

В совокупности с результатами ранее действовавшей аттестации (более 15 млн. рабочих мест) общее количество рабочих мест, по условиями труда на которых имеются достоверные сведения, составляет почти 26 млн. рабочих мест (54 % от общего количества рабочих мест).

До 31 декабря 2018 года планируется обеспечить оценку условий труда всех имеющихся в экономике 48 млн. рабочих мест.

По результатам мониторинга практики применения законодательства о специальной оценке условий труда, организованного Минтрудом России с участием объединений профсоюзов и работодателей, внесены изменения в Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», позволяющие:

- снизить финансовую нагрузку на работодателей за счет распространения процедуры декларирования (спецоценка без измерений) на рабочие места, условия труда на которых по результатам измерений признаны оптимальными или допустимыми;

- увеличить в ряде случаев срок проведения внеплановой специальной оценки условий труда до двенадцати месяцев и при этом не допустить ухудшения положения работников, занятых на рабочих местах, в части предоставляемых им гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда до проведения внеплановой специальной оценки условий труда;

- защитить права работников при проведении специальной оценки условий труда за счет учета их предложений по идентификации на их рабочем месте потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.