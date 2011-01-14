Клерк.Ру
 

Оплата спортивных занятий сотрудников не включается в состав расходов

10.01.17 15:49
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Минфин в своем письме № 03-03-06/1/75464 от 16.12.2016 рассмотрел вопрос учета в целях налога на прибыль расходов на оплату услуг, связанных с занятиями работников физкультурой и спортом.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, относятся, в частности, расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности. То есть подобного рода расходы должны быть непосредственно сопряжены с производственной деятельностью работника организации.

При этом пунктом 29 статьи 270 НК РФ предусмотрено, что расходы на оплату занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников, для целей налогообложения прибыли организаций не учитываются.

Учитывая, что мероприятия, связанные с занятиями работников физкультурой и спортом, проводятся вне рабочего времени и не связаны с производственной деятельностью работников организации, указанные расходы, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников, относятся к расходам, не учитываемым при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организации.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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