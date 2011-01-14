Утверждена форма уведомления о контролируемых иностранных компаниях

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Федеральная налоговая служба утвердила форму уведомления о контролируемых иностранных компаниях. Приказ от 13.12.2016 № ММВ-7-13/679@ опубликован вчера на официальном интернет-портале

правовой информации.

Уведомление будет подаваться организациями, получившими прибыль от контролируемой иностранной компании. Обязанность представлять такой документ введена в статьи 23 и 25.14 Налогового кодекса Федеральным законом от 24.11.2014 N 376-ФЗ. В 2017 году такое уведомление будет подаваться впервые.



Проект уведомления был подготовлен и опубликован на портале http://regulation.gov.ru/ в апреле 2016 года. Для утверждения приказа ФНС потребовалось почти 8 месяцев.