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Как заполнить декларацию по НДС продавцам макулатуры: советы рязанских налоговиков

12.01.17 17:27
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Управление ФНС России по Рязанской области на своем сайте объяснило, как заполнять декларацию по НДС  в связи с изменениями, внесенными в главу 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ, с 1 октября 2016 года.

Так, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 02.06.2016 № 174-ФЗ пункт 2 статьи 149 НК РФ дополнен подпунктом 31, согласно которому не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость операции по реализации на территории Российской Федерации макулатуры.

На основании статьи 1 Федерального закона от 23.06.2016 № 187-ФЗ пункт 3 статьи 149 НК РФ дополнен подпунктом 35, согласно которому не подлежат налогообложению НДС операции по реализации (передаче для собственных нужд) племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, племенных овец, племенных коз, племенных лошадей, племенной птицы (племенного яйца); семени (спермы), полученного от племенных быков, племенных свиней, племенных баранов, племенных козлов, племенных жеребцов; эмбрионов, полученных от племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, племенных овец, племенных коз, племенных лошадей, по перечню кодов видов продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, утверждаемому Правительством РФ.

До внесения соответствующих изменений в Порядок заполнения налоговой декларации по НДС налогоплательщики вправе в разделе 7 декларации отразить указанные операции, предусмотренные в подпункте:
31 пункта 2 статьи 149 НК РФ – под кодом 1010230;
35 пункта 3 статьи 149 НК РФ – под кодом 1010233.

При этом не является нарушением использование налогоплательщиками кода 1010200 до момента официального установления, соответственно, кода 1010230, кода 1010233 для указанных операций.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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