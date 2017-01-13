В Минтруда уверены, что трудовое законодательство не является ограничителем экономического роста
«Я глубоко убежден, что ни Трудовой кодекс, ни те тарифы страховых взносов, которые существуют сегодня, не являются главным ограничителем экономического роста, близко даже не стоят к тому, что является ограничителем экономического роста», – заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Вместе с тем он призвал обсуждать законодательное регулирование социально-трудовой сферы в диалоге с социальными партнерами, сообщается на сайте министрества. «Мы исходим из того, что если есть какие-то проблемы, а они действительно есть и в трудовом законодательстве, и в пенсионном, то их можно только очень аккуратно обсуждать с партнерами. Здесь нельзя делать резких движений. Должны быть спокойные эволюционные преобразования на различных переговорных площадках», – отметил глава Минтруда.
Максим Топилин также обозначил необходимость поставить точку в таком вопросе как повышение минимального размера оплаты труда. «Нам наконец-то надо поставить точку и к осени этого года найти развязку для того, чтобы обеспечить приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в регионе, сделать эту конструкцию региональной, – сказал он. – Другого выхода у нас просто не существует».