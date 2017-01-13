В Минтруда уверены, что трудовое законодательство не является ограничителем экономического роста

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«Я глубоко убежден, что ни Трудовой кодекс, ни те тарифы страховых взносов, которые существуют сегодня, не являются главным ограничителем экономического роста, близко даже не стоят к тому, что является ограничителем экономического роста», – заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин

Вместе с тем он призвал обсуждать законодательное регулирование социально-трудовой сферы в диалоге с социальными партнерами, сообщается на сайте министрества. «Мы исходим из того, что если есть какие-то проблемы, а они действительно есть и в трудовом законодательстве, и в пенсионном, то их можно только очень аккуратно обсуждать с партнерами. Здесь нельзя делать резких движений. Должны быть спокойные эволюционные преобразования на различных переговорных площадках», – отметил глава Минтруда.

Максим Топилин также обозначил необходимость поставить точку в таком вопросе как повышение минимального размера оплаты труда. «Нам наконец-то надо поставить точку и к осени этого года найти развязку для того, чтобы обеспечить приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в регионе, сделать эту конструкцию региональной, – сказал он. – Другого выхода у нас просто не существует».