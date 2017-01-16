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ФНС внедрила новый сервис в рамках пилотного проекта по маркировке меховых изделий

16.01.17 12:47
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Новый онлайн сервис для участников пилотного проекта по маркировке меховых изделий запущен на сайте ФНС России. Теперь в личном кабинете участника можно заполнить специальную анкету и оценить функционал системы маркировки товаров.

По итогам анализа результатов анкетирования ФНС России будет дорабатывать функционал системы и интерфейс личного кабинета.

Пилотный проект по маркировке меховых изделий стартовал в РФ 12 августа 2016 года. За пять месяцев более 8400 представителей российского мехового бизнеса зарегистрировались в системе, промаркировано более 3 млн товаров.

Кроме того, по данным системы маркировки розничная продажа меховых изделий за пять месяцев проекта превысила показатели маркетинговых исследований за 2015 год, а ее объем составил 650 тыс. изделий на более чем 38 млрд рублей.

Пилотный проект продлен до 31 декабря 2018 года, напомнили в ФНС.

Федеральная налоговая служба

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