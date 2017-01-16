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10-процентную ставку НДС могут отменить

16.01.17 12:17
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Экономический блок правительства обсуждает, как увеличить адресность социальной поддержки, и одна из мер – постепенно заменить льготную ставку НДС поддержкой малоимущих.

Осенью Минфин предлагал поднять ставку в 2017 г. до 12%, а с 2019 г. увеличивать ее на 2 п. п., пока она не сравняется с нельготной в 18%. Бедным гражданам планируется выдавать пособие по 1500 рублей в месяц, пишут «Ведомости».

Напомним, НДС по 10%-ной льготной ставке взимается с основных продуктов питания (за исключением деликатесов), товаров для детей, книг, учебников и лекарств.

Льготу можно оставить для некоторых продуктов и школьной формы, предлагает федеральный чиновник, это обязательные расходы. А чтобы ввести адресные субсидии, нужно создать базу данных о домохозяйствах, признает чиновник, провести пилотный проект в отдельных регионах и только потом отменять льготу.

Бюджету льгота обходится дорого – около 150 млрд руб. в год, оценивает федеральный чиновник. Увеличить адресность поддержки и отказаться от неэффективных налоговых льгот требовал президент Владимир Путин. Два чиновника говорят, что при обсуждении отмены льготной ставки чиновники ссылаются на ее неэффективность.

Даже постепенное повышение льготной ставки приведет к серьезному росту цен, предупреждает директор НИСП Лилия Овчарова, пострадают в первую очередь именно бедные семьи.

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