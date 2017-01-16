Утвержден формат представления пояснений к декларации по НДС

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Приказ Федеральной налоговой службы от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@ "Об утверждении формата представления пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме" прошел регистрацию в Минюсте и опубликован 13 января на Официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что с 1 января 2017 года налогоплательщики, на которых Налоговым кодексом возложена обязанность представлять налоговую декларацию по НДС в электронной форме, обязаны давать пояснения при камеральной проверке этой декларации только в электронном виде через ТКС. Пояснения, представленные в бумажном виде будут считаться непредставленными.

Приказ вступит в силу через 10 дней после публикации.