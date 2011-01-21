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Изменился порядок государственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе

17.01.17 12:17
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В целях повышения эффективности электронного взаимодействия заинтересованных лиц с налоговыми органами в сфере государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, учёта налогоплательщиков, аккредитации филиалов, представительств иностранных юридических лиц, с 1 января 2017 года отменяется использование номерных бланков строгой отчетности при государственной регистрации и постановке на налоговый учет. Об этом напомнили в УФНС по Вологолской области.

Теперь при регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства налогоплательщики получат листы записи из соответствующих реестров – ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Подать заявление на государственную регистрацию в электронном виде можно с помощью интернет - сервиса ФНС России «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Использование данного сервиса позволит налогоплательщикам сократить затраты и сэкономить время, необходимое для подготовки документов, обращения к нотариусу и в регистрирующий орган.

С 1 января 2017 года постановка на учет физического лица в налоговом органе на основании заявления, в том числе поданного через интернет - сервис ФНС России «Подача заявления физического лица о постановке на учет» и выдача ему свидетельства о постановке на учет осуществляется по принципу экстерриториальности, т.е в любом налоговом органе по выбору налогоплательщика.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) будет выдаваться на бумаге без использования бланка строгой отчетности.

 

Федеральная налоговая служба

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