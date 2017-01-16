Минфин: ставку НДС 10% пока отменять не планируется

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Отмена льгот по НДС на товары первой необходимости и замена их адресной помощью не обсуждается в Минфине. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов.

"Нет, такая идея озвучивалась, но никаких серьезных расчетов на этот счет не проводилось. Необходимо оценивать социальный эффект и эффект на инфляцию. Серьезно этот вопрос не обсуждался", - цитирует ИА ТАСС слова Сазанов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что финансовое ведомство обсуждает отмену льготной 10% ставки НДС на товары первой необходимости и замены ее на программы адресной помощи малоимущим гражданам.