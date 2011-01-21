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Компания на УСН выставила счет-фактуру с НДС и хочет исправить это недоразумение

17.01.17 11:19
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Организация на УСН выставила клиентам счет-фактуру и акт с выделенной суммой НДС. Кроме того, в договоре также фигурирует НДС.

Документы уже были получены заказчиком, а услуга оплачена, когда «упрощенцы» опомнились, одумались и решили все «переиграть», мотивируя тем, что не являются плательщиками НДС.

Этой проблемой поделилась с коллегами читательница нашего форума.

Могу ли я написать уведомление в адрес моего заказчика о том, что я нахожусь на УСН в связи с этим не являюсь плательщиком НДС поэтому отправляю ему доп. соглашение к договору поставки где указываю стоимость работ БЕЗ НДС. АКТ выполненных работ тоже отправляю новый, с/ф отправляю ИСПРАВЛЕННЫЙ, П/П которые они мне отправляли в счет оплаты тоже считать без НДС. Законно ли это?
- Марина***

Кроме того, автор темы указала, что в выставленном счете-фактуре указан неверный ИНН исполнителя. Это, по мнению участников обсуждения, можно использовать как некий аргумент для давления на заказчика, однако без договоренности с ним избежать уплаты НДС все равно не удастся. Ведь на руках у клиента весь комплект документов с НДС.

Поделиться советом с нашей читательницей можно в теме форума «УСНщик выставил с/ф с НДС, есть ли путь назад???».

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3 мнения
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Аноним

Если сей документ попал к налоговым органам и просто заменить нельзя, для соблюдения формальности перед государством в лице главы 21 НК РФ, нужно подписать дополнительное соглашение к договору где изменить цену на скидку и выставить соответствующий корректировочных с-ф, где НДС будет = 0, а также написать письмо на уточнение платежа.

<b>Модератор</b>
бух2007
нужно подписать дополнительное соглашение к договору где изменить цену на скидку и выставить соответствующий корректировочных с-ф,

 

Только покупателю это не нужно. Им нужен НДС входящий, о чем они с продавцом заранее договорились.
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Аноним

Только покупателю это не нужно. Им нужен НДС входящий, о чем они с продавцом заранее договорились.

 

В таком случае это не тот случай где один неграмотный продавец на одного неграмотного покупателя дают одну грамотную сделку.
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