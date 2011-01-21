Продумываются схемы легализации самозанятых лиц
Когда один человек официально трудится, за него платятся все взносы в социальные внебюджетные фонды или он их платит сам, будучи индивидуальным предпринимателем, а другой имеет доход, но никуда ничего не платит, при этом пользуется теми же социальными услугами по сути за счет первого – это несправедливо, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
«Мы понимаем, что тема очень чувствительная, поскольку многие работают «в тени». Но так не может продолжаться бесконечно. Из-за того, что платят далеко не все, недофинансируются многие услуги, в том числе — в здравоохранении», - отметил он в интервью «Российской газете».
Кроме того, большую нагрузку несут региональные бюджеты, ведь они финансируют взносы в систему ОМС за всех неработающих людей — а это и дети, и пенсионеры, и те, кто занят в теневом секторе.
Топилин напомнил, что самозанятых (домашних работников, нянь, репетиторов) с 1 января освободили на 2 года от уплаты НДФЛ и страховых взносов. В дальнейшем им будет предложена возможность оформлять статус — «самозанятый». Закон о самозанятости готовится сейчас Минюстом.
«Параллельно мы с фондами делаем сверку: сколько в регионе человек трудоспособного возраста и сколько из них платят взносы. То есть тех, кто «в тени», мы видим, поэтому меня очень удивляют комментарии в соцсетях или записи в блогах, мол, если взносы введут, я оставлю трудовую книжку в какой-нибудь фирме и вы меня никогда не поймаете. Но смысла «пристраивать» трудовую книжку нет: навряд ли работодатель готов начислять зарплату и платить за вас страховые взносы, если вы там на самом деле не работаете. Или того хуже — фирма фиктивная», - пояснил министр.
Планируется разработать несколько возможных схем легализации, чтобы человек мог выбрать для себя наиболее комфортную. Кому-то проще будет самому делать за себя минимальный платеж в фонды, за кого-то согласится платить работодатель — частное лицо.
Конкретные платежи пока не рассчитываются. «Но раз мы говорим о справедливости, то нужно помнить, что есть медицинское страхование по линии ОМС и пенсионное. Первое обходится регионам примерно в 10 тысяч рублей за одного неработающего в год. Второе, для того чтобы формировать пенсионные права, должно быть минимум 15 тысяч рублей», - уточнил Топилин.
итого 25 тыс в год, т.е. 2 тыс в месяц с домработницы, которая, например, зарабатывает 6 тыс. в месяц.
Люди не верят в страховые взносы, потомучто это не взносы, а налог, которым государство может распоряжаться на по своему усмотрению. Многие задумывались о добровольных доплатах страховых взносов, но увидев вместо денег баллы вероятно передумали.
Многие работают и им хватает только на себя, надо вернуться в реальность и понимать, что люди вместо еды не будут платить налоги государству.
Зачем вообще налоги на зарплаты? всё равно получив деньги гражданин платит налоги приобретая любой товар и(или) услугу? Более того когда он выбрасывает остатки товара он ещё платит налог на его утилизацию.
Получается круговорот налогов в природе. Могу предположить, что многоналожную систему придумали специально, чтобы человек не ужаснулся от реальность, т.к. сведя все платежи в 1 мы получим 90-99% от доходов.
У нас тоже делают вид, что перенимают передовой зарубежный опыт, забывая про то, что в других странах прогрессивная система налогообложения и есть не облагаемый налогами минимум. Например, в Греции это 5000 евро в год.
Вопрос ведь в том, откуда берутся деньги, которые получают эти нелегальные работники. И тут окажется, что либо с них уже уплачен НДФЛ (когда семья нанимает помощников по хозяйству), либо это деньги, которые государство не обложило налогом ввиду своей дури (безграмотные и/или ленивые работники ИФНС, например). Остается нерешенным вопрос - как, обязав людей платить подушную подать (именно это собирали с черни ранее), наказать их за ее неуплату? Ну, придет Вася Пупкин в поликлинику за медобслуживанием или в ПФР за назначением пенсии. Ну, выяснят они, что он уже давно ничего не платил. И что? У нас каждый имеет право на здоровье и медобслуживание, а также право на пособие по недоразумению называемое пенсией (да, она будет немного меньше, но будет). Они хотят отменить Конституцию? Любая система работает очень просто: обязательство, выгода, наказание за невыполнение обязательства. И если в системе нет одной из составляющих, то она мертвее всех мертвяков. Что-то я ни от обсуждаемого кадра, ни от его "коллег" ничего вменяемого пока не слышал.
Прочел выборочно комменты, все правы.
Капнем глубже - мы живем сейчас, а не в будущем. Пока не будет налажен диалог между людьми и гос-вом в ключе, который всех будет устраивать, будут прорабатываться новые и новые схемы, позволяющие людям сберегать собственные средства. К сожалению, демократия это такая же утопия, как и социализм.
Именно это и хотят внедрить.
Это точно. Вспоминаю советские новости по ТВ, когда показывали "прогнивший Запад": невыплаты зарплат, забастовки, ущемление прав трудящихся.
Сейчас понимаю: живём как в дикой природе, где звери борются за самок, территорию, еду, влияние. Так и мы. Т.е. периодический, местечковый кризис - нормальное явление экономики.
Ага, и с тех пор вот никак загнить не может ))
"это несправедливо", "меня очень удивляют комментарии в соцсетях", "так не может продолжаться бесконечно". Каков милашка!
О величине нагрузки можно судить по недоплаченным налогам со "сверхдоходов" нянь и репититоров, из "теневого сектора", полагаю? Может хватит врать!? Загляните в свои карманы и в закрытые статьи бюджета. Мало вам поборов за капремонт чужой собственности? Где бы еще сравнительно честно отобрать денег, да? Сдайте пару "дворцов" в аренду, что ПФР себе понастроил по всей стране. А в фонды в баллах будете получать, "раз мы говорим о справедливости"!