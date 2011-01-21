Клерк.Ру
 

Продумываются схемы легализации самозанятых лиц

17.01.17 12:47
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Когда один человек официально трудится, за него платятся все взносы в социальные внебюджетные фонды или он их платит сам, будучи индивидуальным предпринимателем, а другой имеет доход, но никуда ничего не платит, при этом пользуется теми же социальными услугами по сути за счет первого – это несправедливо, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

«Мы понимаем, что тема очень чувствительная, поскольку многие работают «в тени». Но так не может продолжаться бесконечно. Из-за того, что платят далеко не все, недофинансируются многие услуги, в том числе — в здравоохранении», - отметил он в интервью «Российской газете».

Кроме того, большую нагрузку несут региональные бюджеты, ведь они финансируют взносы в систему ОМС за всех неработающих людей — а это и дети, и пенсионеры, и те, кто занят в теневом секторе.

Топилин напомнил, что самозанятых (домашних работников, нянь, репетиторов) с 1 января освободили на 2 года от уплаты НДФЛ и страховых взносов. В дальнейшем им будет предложена возможность оформлять статус — «самозанятый». Закон о самозанятости готовится сейчас Минюстом.

«Параллельно мы с фондами делаем сверку: сколько в регионе человек трудоспособного возраста и сколько из них платят взносы. То есть тех, кто «в тени», мы видим, поэтому меня очень удивляют комментарии в соцсетях или записи в блогах, мол, если взносы введут, я оставлю трудовую книжку в какой-нибудь фирме и вы меня никогда не поймаете. Но смысла «пристраивать» трудовую книжку нет: навряд ли работодатель готов начислять зарплату и платить за вас страховые взносы, если вы там на самом деле не работаете. Или того хуже — фирма фиктивная», - пояснил министр.

Планируется разработать несколько возможных схем легализации, чтобы человек мог выбрать для себя наиболее комфортную. Кому-то проще будет самому делать за себя минимальный платеж в фонды, за кого-то согласится платить работодатель — частное лицо.

Конкретные платежи пока не рассчитываются. «Но раз мы говорим о справедливости, то нужно помнить, что есть медицинское страхование по линии ОМС и пенсионное. Первое обходится регионам примерно в 10 тысяч рублей за одного неработающего в год. Второе, для того чтобы формировать пенсионные права, должно быть минимум 15 тысяч рублей», - уточнил Топилин.

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16 мнений
<b>Модератор</b>
бух2007
Но смысла «пристраивать» трудовую книжку нет: навряд ли работодатель готов начислять зарплату и платить за вас страховые взносы, если вы там на самом деле не работаете

 

То есть те, кто находится в отпуске без содержания, автоматом попадают в категорию уклонистов?
Первое обходится регионам примерно в десять 10 рублей за одного неработающего в год. Второе, для того чтобы формировать пенсионные права, должно быть минимум 15 тысяч рублей

 итого 25 тыс в год, т.е. 2 тыс в месяц с домработницы, которая, например, зарабатывает 6 тыс. в месяц.

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Аноним

Люди не верят в страховые взносы, потомучто это не взносы, а налог, которым государство может распоряжаться на по своему усмотрению. Многие задумывались о добровольных доплатах страховых взносов, но увидев вместо денег баллы вероятно передумали.

Многие работают и им хватает только на себя, надо вернуться в реальность и понимать, что люди вместо еды не будут платить налоги государству.

Зачем вообще налоги на зарплаты? всё равно получив деньги гражданин платит налоги приобретая любой товар и(или) услугу? Более того когда он выбрасывает остатки товара он ещё платит налог на его утилизацию.

Получается круговорот налогов в природе. Могу предположить, что многоналожную систему придумали специально, чтобы человек не ужаснулся от реальность, т.к. сведя все платежи в 1 мы получим 90-99% от доходов.


Клерк
НатальяС
, Краснодар
навряд ли работодатель готов начислять зарплату

 

Конечно, готов, только денежки директору будут идти, так всегда было, начиная с Хрущёва. Когда придумали эту борьбу с неработающими.

итого 25 тыс в год, т.е. 2 тыс в месяц с домработницы, которая, например, зарабатывает 6 тыс. в месяц.

 

А есть ещё такие примеры, женщина трудоспособного возраста в сельской местности не работает, а занимается садом, огородом, домом, так как работы по специальности нет, и вообще никакой официальной нет. Живёт за счёт родственников. За неё теперь родственники будут платить?
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Аноним

А есть ещё такие примеры, женщина трудоспособного возраста в сельской местности не работает, а занимается садом, огородом, домом, так как работы по специальности нет, и вообще никакой официальной нет. Живёт за счёт родственников. За неё теперь родственники будут платить?

 

Да это будут "РодственниКИК"
Клерк
gordana
, Йошкар-Ола
Живёт за счёт родственников. За неё теперь родственники будут платить?

 

Я где-то читала, что в Италии за жену-домохозяйку муж платит взносы, чтобы в случае его смерти ей выплачивали пенсию.
У нас тоже делают вид, что перенимают передовой зарубежный опыт, забывая про то, что в других странах прогрессивная система налогообложения и есть не облагаемый налогами минимум. Например, в Греции это 5000 евро в год.
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Аноним
, Москва
Дорогой и абсолютно неуважаемый Максим Топилин. Вот уже 12 лет я одновременно работаю на двух фирмах, оформлена официально, то есть все налоги мои работодатели платят за меня вовремя и в срок! За все это время я ни разу не воспользовалась вашими "социальными услугами" - пару раз обратилась в платный медицинский центр, 100% плачу за все необходимые лекарства (я аллергик и астматик), ни разу не оформила больничный лист. У меня только один вопрос - кто мне вернет всю ту немаленькую сумму, которая была за меня оплачена? И почему один единственный раз обратившись в местную поликлинику я не смогла попасть на прием к врачу.... Все было занято приезжими и пенсионерами! Куда мне приехать за деньгами? P.S. Вопрос, естественно, риторический! Потому что все государственные службы, органы и т.д. могут только отбирать у простых граждан их честно заработанные средства!
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Аноним
, Москва

Вопрос ведь в том, откуда берутся деньги, которые получают эти нелегальные работники. И тут окажется, что либо с них уже уплачен НДФЛ (когда семья нанимает помощников по хозяйству), либо это деньги, которые государство не обложило налогом ввиду своей дури (безграмотные и/или ленивые работники ИФНС, например). Остается нерешенным вопрос - как, обязав людей платить подушную подать (именно это собирали с черни ранее), наказать их за ее неуплату? Ну, придет Вася Пупкин в поликлинику за медобслуживанием или в ПФР за назначением пенсии. Ну, выяснят они, что он уже давно ничего не платил. И что? У нас каждый имеет право на здоровье и медобслуживание, а также право на пособие по недоразумению называемое пенсией (да, она будет немного меньше, но будет). Они хотят отменить Конституцию? Любая система работает очень просто: обязательство, выгода, наказание за невыполнение обязательства. И если в системе нет одной из составляющих, то она мертвее всех мертвяков. Что-то я ни от обсуждаемого кадра, ни от его "коллег" ничего вменяемого пока не слышал.

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Аноним
, Москва

Прочел выборочно комменты, все правы.

Капнем глубже - мы живем сейчас, а не в будущем. Пока не будет налажен диалог между людьми и гос-вом в ключе, который всех будет устраивать, будут прорабатываться новые и новые схемы, позволяющие людям сберегать собственные средства. К сожалению, демократия это такая же утопия, как и социализм.

Клерк
НатальяС
, Краснодар

позволяющие людям сберегать собственные средства

 

В кризисы нереально сберегать. А кризисы при капитализме - постоянное явление.
Клерк
kordorru
, Барнаул
НА биржу прийдём. Все 35 миллионов! Запад аж лопнет от зависти от такого количества рабского труда. Вот только одно не пойму .. Зачем лодку раскачиваете???? 
Клерк
marcbrut
, Качканар
В кризисы нереально сберегать. А кризисы при капитализме - постоянное явление.

Это точно. Вспоминаю советские новости по ТВ, когда показывали "прогнивший Запад": невыплаты зарплат, забастовки, ущемление прав трудящихся.

Сейчас понимаю: живём как в дикой природе, где звери борются за самок, территорию, еду, влияние. Так и мы. Т.е. периодический, местечковый кризис - нормальное явление экономики.

<b>Модератор</b>
Над.К
Вспоминаю советские новости по ТВ, когда показывали "прогнивший Запад": невыплаты зарплат, забастовки, ущемление прав трудящихся.

 Ага, и с тех пор вот никак загнить не может ))

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Аноним
, Уфа
Просто нужно начислить ему самому минималку вычесть оттуда налоги заплотить кварплату и все ком.услуги. а на все оставшиеся деньги купить продуктов и закрыть на месяц в квартире. Посмотрим проживет или нет. О НАроде кто думать будет уважаемый. Хватит думать о своем кормане. 
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Аноним
, Ульяновск
Решение проблем  это сокращение зп Пфр, фсс, ифнс, министерств и ведомств и ведомственных институтов - а то от безделья им все новые и новые идеи приходят в буйные головы - приводящие к безумным тратам бюджетных средств с отрицательными последствиями для экономики.
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Аноним

"это несправедливо", "меня очень удивляют комментарии в соцсетях", "так не может продолжаться бесконечно". Каков милашка!

большую нагрузку несут региональные бюджеты

О величине нагрузки можно судить по недоплаченным налогам со "сверхдоходов" нянь и репититоров, из "теневого сектора", полагаю? Может хватит врать!? Загляните в свои карманы и в закрытые статьи бюджета. Мало вам поборов за капремонт чужой собственности? Где бы еще сравнительно честно отобрать денег, да? Сдайте пару "дворцов" в аренду, что ПФР себе понастроил по всей стране. А в фонды в баллах будете получать, "раз мы говорим о справедливости"!

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