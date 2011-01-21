Продумываются схемы легализации самозанятых лиц

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Когда один человек официально трудится, за него платятся все взносы в социальные внебюджетные фонды или он их платит сам, будучи индивидуальным предпринимателем, а другой имеет доход, но никуда ничего не платит, при этом пользуется теми же социальными услугами по сути за счет первого – это несправедливо, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

«Мы понимаем, что тема очень чувствительная, поскольку многие работают «в тени». Но так не может продолжаться бесконечно. Из-за того, что платят далеко не все, недофинансируются многие услуги, в том числе — в здравоохранении», - отметил он в интервью «Российской газете».

Кроме того, большую нагрузку несут региональные бюджеты, ведь они финансируют взносы в систему ОМС за всех неработающих людей — а это и дети, и пенсионеры, и те, кто занят в теневом секторе.

Топилин напомнил, что самозанятых (домашних работников, нянь, репетиторов) с 1 января освободили на 2 года от уплаты НДФЛ и страховых взносов. В дальнейшем им будет предложена возможность оформлять статус — «самозанятый». Закон о самозанятости готовится сейчас Минюстом.

«Параллельно мы с фондами делаем сверку: сколько в регионе человек трудоспособного возраста и сколько из них платят взносы. То есть тех, кто «в тени», мы видим, поэтому меня очень удивляют комментарии в соцсетях или записи в блогах, мол, если взносы введут, я оставлю трудовую книжку в какой-нибудь фирме и вы меня никогда не поймаете. Но смысла «пристраивать» трудовую книжку нет: навряд ли работодатель готов начислять зарплату и платить за вас страховые взносы, если вы там на самом деле не работаете. Или того хуже — фирма фиктивная», - пояснил министр.

Планируется разработать несколько возможных схем легализации, чтобы человек мог выбрать для себя наиболее комфортную. Кому-то проще будет самому делать за себя минимальный платеж в фонды, за кого-то согласится платить работодатель — частное лицо.

Конкретные платежи пока не рассчитываются. «Но раз мы говорим о справедливости, то нужно помнить, что есть медицинское страхование по линии ОМС и пенсионное. Первое обходится регионам примерно в 10 тысяч рублей за одного неработающего в год. Второе, для того чтобы формировать пенсионные права, должно быть минимум 15 тысяч рублей», - уточнил Топилин.