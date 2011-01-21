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При сдаче отчета в ФСС клиентов Татфондбанка просят предоставить платежные поручения на уплату взносов

17.01.17 16:21
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Согласно статье 18 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ обязанность по уплате страховых взносов считается исполненной плательщиком страховых взносов со дня предъявления в банк поручения на перечисление в бюджет соответствующего государственного внебюджетного фонда на соответствующий счет Федерального казначейства (с указанием соответствующего КБК) денежных средств со счета плательщика страховых взносов в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа. Такие разъяснения дали в отделении ФСС по Республике Татарстан

Напомним, приказами ЦБ от 15.12.2016 в ПАО «Татфондбанк» назначена временная администрация сроком на шесть месяцев и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов на срок три месяца.

Согласно статье 189.38. Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" мораторий распространяется на денежные обязательства и обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли до момента назначения временной администрации по управлению кредитной организацией.

Для подтверждения выполнения обязанности по уплате страховых взносов региональное отделение ФСС просит страхователей не позднее 25.01.17 предоставить платежное поручение о перечислении страховых взносов с отметкой банка, выписку с расчетного счета на день перечисления страховых взносов и расчет по форме 4-ФСС за 2016 год.

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