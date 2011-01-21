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УФНС Подмосковья напоминает: при подаче налоговых деклараций за 2016 год указываются коды только по новому ОКВЭД

18.01.17 14:44
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Управление ФНС по Московской области напоминает, что начиная с 1 января 2017 года на титульных листах налоговых деклараций за 2016 год необходимо указывать код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014, утвержденному приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. Такое требование изложено в письме ФНС  от 09.11.2016 № СД-4-3/21206@.

Старый ОКВЭД с 2017 года утратил силу. Переходный период, в течение которого можно было применять оба кода ОКВЭД, закончился.

При представлении уточненных налоговых деклараций и корректирующих сведений за предыдущие отчетные периоды указывается тот же код ОКВЭД, который был указан в первичных налоговых декларациях и сведениях.

Сведения о видах экономической деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, были приведены ФНС России в соответствие с ОКВЭД2 с учетом переходных ключей, разработанных Минэкономразвития России.

Налогоплательщики могут проверить корректность присвоенных новых кодов ОКВЭД 2, в том числе и код основного вида деятельности, получив в электронном виде выписку из государственных реестров.

 Получить сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в электронной форме можно на официальном сайте ФНС России с помощью электронных сервисов «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» или «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа».

 Личные кабинеты налогоплательщика также позволяют юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям получать выписки из реестров.

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