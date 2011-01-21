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В форму патента 26.5-П внесут изменения

18.01.17 15:17
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ФНС разместила уведомление о начале разработки изменений в форму № 26.5-П «Патент на право применения патентной системы налогообложения». Внесение изменений направлено на приведение формы патента в соответствие с действующим законодательством.

Напомним, что с 1 января 2017 года применяются новые редакции Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Одновременно утратил силу ОКУН ОК 002-93. В этой связи в форме № 26.5-П следует исключить сведения «Код оказываемой услуги по ОКУН».

Кроме того, статья 346.43 НК РФ дополнена подпунктом 48, согласно которому патентная система налогообложения применяется в отношении услуг общественного питания, оказываемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей. В этой связи сноску 1 приложения № 3 к патенту следует дополнить видом деятельности «услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей».

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