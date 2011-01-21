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Роструд утвердил перечень нормативных актов, соблюдение которых может проверить трудинспекция

19.01.17 16:43
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Роструд приказом от 30.12.2016 N 538 утвердил перечни правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору), осуществляемых Федеральной службой по труду и занятости.

Среди перечней есть и список требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по федеральному государственному надзору за соблюдением трудового законодательства (т.е. при проверке трудинспекций). В перечне указаны федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства и т.д.

Всего в списке указано 462 документа. Найти его можно на сайте Роструда.

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