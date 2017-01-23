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В Иркутской области мэрия выделила субсидию предпринимателю, а потом потребовала деньги обратно

23.01.17 16:17
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К иркутскому бизнес-омбудсмену обратился руководитель компании с жалобой на администрацию Тулуна. Предприниматель рассказал, что мэрия требует от него возврата субсидии на развитие бизнеса.

В декабре 2014 года администрация Тулуна выделила начинающему бизнесмену субсидию из местного бюджета в размере 290 тыс. рублей. Согласно подписанному соглашению средства предоставлялись для организации фитнес-студии. Спустя год, после окончания срока использования субсидии, финансовое управление комитета по экономике и финансам мэрии Тулуна провела проверку использованных средств. Сотрудники администрации заявили, что предприниматель нарушил условия соглашения и потребовали вернуть субсидию обратно. Предприниматель не согласился с доводами мэрии, поэтому обратился в аппарат бизнес-омбудсмена с просьбой о помощи.

Бизнесмен должен был использовать средства согласно смете, приложенной к соглашению. Смета была согласована в сентябре 2014 года, а субсидия представлена только в декабре. К концу года курс валюты резко увеличился в несколько раз. Предприниматель планировал приобрести конкретные тренажеры, однако они выросли в цене в два раза. Тогда он приобрел тренажеры другого производителя, которые обладают всеми теми же свойствами, однако дешевле по цене. Часть тренажеров бизнесмен вообще купил за счет собственных средств, что также допускалось соглашением. Таким образом предприниматель потратил на тренажеры больше средств, чем планировалось в смете.

Подобная ситуация сложилась с арендой помещения. Предприниматель заявлял, что за нее ежемесячно необходимо платить 12 тыс. рублей, однако на деле оплата составила 20 тыс. На рекламу предприниматель должна была потратить 3,5 тыс., а фактически потратила 8 тыс. Кстати, оплату рекламы подтверждали несколько чеков, однако сотрудники администрации приняли только один чек на 3 тыс. рублей.

Еще одной претензией мэрии было то, что предприниматель не сохранил рабочие места.

На момент заключения соглашения у владельца фитнес-студии должны быть образованы два рабочих места с выплатой всех необходимых налогов. Одно рабочее место занимал сам предприниматель, второе - сотрудник, который впоследствии уволился. Предпринимателю потребовалось время, чтобы найти нового человека и обучить его. Соответственно, в это период бизнесмен не производил никаких отчислений государству, что также было рассчитано как нарушение, причем умышленное.

Помимо этих двух рабочих мест предприниматель также должен был создать еще два рабочих места, но на деле он создал даже больше - три.

Учитывая все эти формальности, администрация заявила о нарушении условий соглашения. В отношении предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении и подан иск в Арбитражный суд с требованием о возврате субсидии. Мировым судьей бизнесмен был привлечен к административной ответственности за нарушение условий предоставления субсидии.

Однако сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена обжаловали это решение в районном суде, в результате дело было прекращено за отсутствием состава правонарушения, сообщает пресс-служба бизнес-защитника. Кроме того, Арбитражный суд отказал в иске о возврате субсидии.

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1 мнение
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Аноним
Предприниматель заявлял, что за нее ежемесячно необходимо платить 12 тыс. рублей, однако на деле оплата составила 20 тыс. На рекламу предприниматель должна была потратить 3,5 тыс., а фактически потратила 8 тыс.

 Так это предприниматель или предпринимательница? Определитесь уже, что ли ))

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