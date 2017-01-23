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Сотрудник вопреки нормам ТК хочет получить деньги вместо отпуска

23.01.17 14:17
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Посетители нашего форума неоднократно обсуждали вопрос чрезмерной защиты прав трудящихся, заложенной в нормах ТК РФ. Но закон есть закон.

Однако порой работодателю приходится искать обходные пути, идя навстречу сотрудникам, которые сами не рады такой заботе о них со стороны законодателей.

За советом к форумчанам обратился бухгалтер компании, сотрудник которой просит заменить его отпуск денежной компенсацией.

Сотрудник не был в отпуске больше 2х лет, брал только несколько раз по 1-2 дня, соот-но накопились дни и сейчас уже понятно, что с учетом его загрузки в этом году полноценного отпуска у него тоже не будет. Он в принципе-то и не особо хочет уходить, денежной выплате будет рад. Я думаю предложить ему отпуск на бумаге, а сумму, подлежащую к оплате, выплатить как премию. Как думаете? У вас было подобное?
- Silver Lynx

Поделиться своим опытом, дать совет нашей читательнице, а также обсудить нюансы этой «антиотпускной» истории можно в теме форума «Сотрудник не был в отпуске больше 2х лет».

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