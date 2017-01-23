Данные для расчета коэффициента Кц по НДПИ за декабрь 2016 года

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ФНС России сообщила значение коэффициента (Кц) за декабрь 2016 года для расчета НДПИ при добыче нефти.



Средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья – 51,90 долл. США за баррель (Российская газета от 13.01.2017 № 6 (7172); среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни налогового периода – 62,2006; значение коэффициента Кц –8,7939.

Коэффициент Кц характеризует динамику мировых цен на нефть.