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Работа у сотрудников ФСС – не вредная

26.01.17 12:17
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Специальная оценка условий труда была проведена в отношении рабочих мест Тверского регионального отделения ФСС. Обследованию подверглись 216 рабочих мест, на которых вредные или опасные производственные факторы были не идентифицированы (оптимальные или допустимые условия труда).

В ФСС напомнили, что с 2014 года все работодатели обязаны проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах, которая введена вместо аттестации рабочих мест с целью определения на них вредных и опасных факторов, воздействующих на работников (ст. 212 ТК РФ, ч. 1 ст. 28 Закона № 426-ФЗ). Специальная оценка должно проводиться в отношении всех рабочих мест не реже чем один раз в 5 лет, если нет оснований для внеплановой оценки.

Все юридические лица и ИП, использующие наемный труд, до 31 декабря 2018 года должны провести специальную оценку условий труда. Провести спецоценку рабочих мест и другие меры по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний можно за счет средств обязательного социального страхования.

Для этого работодатели должны подать соответствующее заявление до 1 августа 2017 года. ФСС позволит работодателям сэкономить до 20% сумм страховых взносов, подлежащих уплате по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и направить их на мероприятия по сокращению производственного травматизма (приобретение аптечек, тахографов, путевок на санаторно-курортное лечение, средств индивидуальной защиты, проведение медицинских осмотров и др.). Предприятия с количеством работников до 100 человек могут направить на превентивные меры страховые взносы не за 1 год, а за 3 предшествующих года, если этой возможностью они не пользовались ранее.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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