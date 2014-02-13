Клерк.Ру
 

Налоговая служба Ставрополья разъясняет порядок налогообложения доходов от продажи недвижимости

26.01.17 17:28
Просмотров: 

Управление ФНС по Ставропольскому краю дала подробные разъяснения по поводу порядка налогообложения доходов физлиц от продажи недвижимости.

С 1 января 2016 года вступила в силу статья 217.1 Налогового кодекса РФ, установившая новый порядок обложения НДФЛ доходов от продажи недвижимости (введена Федеральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ), напомнили налоговики.

Из пункта 5 этой статьи следует, что в целях налогообложения продажная стоимость недвижимости должна сравниваться с ее кадастровой стоимостью по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на продаваемый объект недвижимости, умноженной на понижающий коэффициент 0,7. Если продажная стоимость оказывается меньше этой величины, доход от продажи недвижимости в целях исчисления НДФЛ принимается равным этой величине.

Пунктом 3 статьи 4 Закона № 382-ФЗ установлено, что положения статьи 217.1
 НК РФ применяются в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность после 1 января 2016 года. Поэтому, если недвижимость приобретена в собственность до 1 января 2016 года, то при налогообложении доходов от ее продажи положения статьи 217.1. НК РФ не применяются.

Согласно Гражданскому кодексу РФ право собственности на недвижимое имущество возникает с момента регистрации в Едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Документом, подтверждающим право собственности на недвижимость, является свидетельство о государственной регистрации права или выписка из Единого государственного реестра.

Например, жилой дом с участком был куплен в декабре 2015 года и продан в 2016 году.

Если регистрация права собственности на дом и на участок произошла в декабре 2015 года, то при их продаже применяются правила исчисления НДФЛ, действовавшие до 1 января 2016 года. То есть доходом в целях налогообложения будет продажная стоимость дома с участком независимо от того, больше она или меньше кадастровой стоимости.

При этом можно заявить имущественный вычет при продаже имущества, который предоставляется в размере доходов, полученных от продажи недвижимости, но не более
 1 млн. рублей. Вместо этого вычета доход от продажи недвижимости можно уменьшить на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с ее приобретением.

Если дом с участком был куплен, например, за 900 000 руб. и продается за эту же цену, налоговая база по НДФЛ при такой продаже будет равна нулю независимо от того, какой из вариантов применения вычета будет выбран.

Если недвижимость была куплена за 1 200 000 рублей, а продана за 1 350 000 рублей, то налогооблагаемая база составит 1 350 000-1 200 000=150 000 рублей, к уплате в бюджет подлежит 150 000 х 13%=19 500 рублей.

Если договор купли-продажи дома был заключен в декабре 2015 года, а регистрация права собственности на него произошла уже в 2016 году, в целях налогообложения последующей продажи этого дома с участком применяются положения статьи 217.1 НК РФ.

Допустим, кадастровая стоимость дома с участком по состоянию на 1 января 2016 года составляет 2,5 млн. рублей. Если он продан за 250 000 рублей, то, исходя из положений НК РФ, доход от продажи в целях налогообложения составит 1,75 млн. рублей (2,5 млн. рублей x 0,7).

Этот доход можно уменьшить на имущественный вычет в размере полученных доходов от продажи недвижимости, но не более 1 млн. рублей, или на сумму расходов, связанных с ее приобретением.
 Таким образом, в первом случае налоговая база по НДФЛ составит 750 000 руб. (1 750 000 рублей – 1 000 000 рублей), а сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, -
 97 500 рублей (750 000 руб. x 13%); во втором случае исходя из налоговой базы 1,5 млн. руб. (1 750 000 руб. – 250 000 руб.), налог к уплате составит 195 000 рублей.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Банкиру
 
Что нужно сделать, чтобы получить налоговый вычет по ипотеке?
 
Бухгалтерские новости
 
При продаже имущества, находящегося в общей долевой собственности, налоговый вычет распределяется пропорционально доле каждого собственника
 
Бухгалтерские новости
 
При покупке квартиры на материнский капитал имущественный вычет не дадут
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
Рубрики
еще
»
Мнения156
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами»
19:25
Клерк
yante прокомментировал материал «Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами»
19:24
Клерк
yante прокомментировал материал «В Москве средняя сумма взятки за год выросла в 2,5 раза»
19:22
Аноним прокомментировал материал «Пенсии с 1 февраля будут проиндексированы на 5,4%»
19:16
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
19:13
Аноним прокомментировал материал «Средняя месячная зарплата сотрудников ОАО «Газпром» составила 95 тысяч рублей»
19:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами»
19:04
Клерк
Nikost прокомментировал материал «Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами»
19:03
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «В Москве средняя сумма взятки за год выросла в 2,5 раза»
18:08
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Тест: Проверьте свои знания об УСН в 2017 году»
17:50
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Тест: Проверьте свои знания об УСН в 2017 году»
17:46
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Тест: Проверьте свои знания об УСН в 2017 году»
17:36
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Клерки не экономят бумагу»
17:34
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Мы тестируем онлайн-трансляции на Клерке»
17:33
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Клерки не экономят бумагу»
17:32
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
17:29
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Мы тестируем онлайн-трансляции на Клерке»
17:27
Бухгалтер
ZloiBuhgalter прокомментировал материал «Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами»
17:25
Аноним прокомментировал материал «488-ФЗ: «контрольный» удар по бизнесу»
17:16
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
17:13
Аноним прокомментировал материал «Инфляция в Москве в 2016 году достигла исторического минимума»
16:54
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «- Справка - расчет, представляемая при обращении за выделением средств на выплату страхового обеспечения»
16:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/21119@ от 08.11.2016»
16:50
Аноним прокомментировал материал «Бизнесмены жалуются на чрезмерное количество статотчетов»
16:37
Клерк
Olsama-3 прокомментировал материал «Клерки не экономят бумагу»
16:22
Клерк
katerina371 прокомментировал материал «Бизнесмены жалуются на чрезмерное количество статотчетов»
16:18
Аноним прокомментировал материал «- Справка - расчет, представляемая при обращении за выделением средств на выплату страхового обеспечения»
16:04
Аноним прокомментировал материал «488-ФЗ: «контрольный» удар по бизнесу»
15:44
Аноним прокомментировал материал «Бизнесмены жалуются на чрезмерное количество статотчетов»
15:41
Аноним прокомментировал материал «ЛЛД-БАНК»
15:40
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
15:21
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
15:20
Клерк
Tatyana И прокомментировал материал «С 2018 года весь бизнес переведут на применение онлайн-ККТ»
15:19
Аноним прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/21119@ от 08.11.2016»
15:02
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
15:01
Клерк
gordana прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
15:00
еще
 