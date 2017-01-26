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Крупнейшие налогоплательщики сдают расчеты по страховым взносам в территориальные налоговые

26.01.17 16:13
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УФНС Владимирской области разъяснила, куда должны представлять расчеты по страховым взносам организации, отнесенные к категории крупнейших.

Согласно пункту 3 статьи 80 НК РФ налогоплательщики, в соответствии со статьей 83 НК РФ отнесенные к этой категории, представляют все налоговые декларации (расчеты), которые они обязаны представлять в соответствии с НК, в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. Однако эта норма не распространяется на плательщиков страховых взносов.

Таким образом, уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым взносам должна производиться плательщиками, отнесенными к категории крупнейших, как по месту нахождения организации, так и по месту нахождения обособленных подразделений (если обособленные подразделения наделены полномочиями по начислению выплат в пользу физических лиц).

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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