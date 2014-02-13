Платежные агенты смогут использовать фискальный накопитель онлайн-ККТ только 13 месяцев

Просмотров:

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 70 "Об основаниях использования фискального накопителя, срок действия ключа фискального признака которого составляет не менее 13 месяцев" опубликовано сегодня на Официальном интернет-портале правовой информации.

Документом устанавливается, что платежные агенты и субагенты (вне зависимости от системы налогообложения) вправе использовать фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет не менее 13 месяцев. Напомним, что законом № 54-ФЗ такой срок использования установлен для организаций и ИП, применяющих ОСНО. Дополнительные основания для применения фискального накопителя с таким сроком устанавливаются Правительством, что и было сделано.

Для организаций и ИП, применяющих специальные налоговые режимы, срок действия ключа фискального признака не может составлять менее 36 месяцев. Но этот срок не касается торговли подакцизными товарами, а теперь еще и платежных агентов.