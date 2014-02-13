Бухгалтеров и экономистов Петербурга приглашают на работу в ФСС
30.01.17 10:14
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Петербургское региональное отделение ФСС приглашает жителей северной столицы на работу на вакантные должности:
- экономистов;
- бухгалтеров;
- медицинских работников.
Сообщение об этом размещено на сайте регионального отделения фонда.
ФСС обещает:
• постоянную работу с полной занятостью
• оформление, отпуск, больничный по нормам трудового законодательства
• медицинское страхование для сотрудника
• корпоративное обучение и тренинги для работников
• возможности профессионального и карьерного роста
• дополнительный отпуск до 10 календарных дней