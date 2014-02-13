С 2017 года изменен срок действия банковской гарантии при возмещении НДС

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УФНС Ставропольского края напоминает, что в налоговое законодательство внесены изменения, касающиеся администрирования налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость с заявленным правом на возмещение налога из бюджета.



В частности, измен срок действия банковской гарантии, представляемой налогоплательщиками при заявлении права на возмещение налога на добавленную стоимость в соответствии с положениями ст.176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.



Так, с 1 января 2017 года срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через 10 месяцев со дня подачи налоговой декларации, в которой заявлена сумма налога к возмещению.



Ранее срок действия банковской гарантии должен был истекать не ранее чем через 8 месяцев.



Изменения внесены Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ.