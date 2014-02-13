Бухгалтеры соберутся в Краснодаре 1 апреля
30.01.17 23:38
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Формат мероприятия еще обсуждается, очевидно, что будет как деловая, так и развлекательная часть.
Само собой для участников встречи организуют экскурсию в офис Клерк.ру, также запланирован дружеский ужин в ресторане, прогулки по весеннему Краснодару. Ведь в начале апреля на юге уже настоящая весна – деревья покрываются листвой, начинают цвести цветы и деревья и т.д.
В общем – апрель в Краснодаре, это примерно как июнь в Москве и в Питере. Только лучше.