Клерк.Ру
 

Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду, подлежат обязательному декларированию

01.02.17 14:43
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Декларационная кампания по доходам физических лиц, полученным в 2016 году, набирает обороты, региональные управления ФНС постоянно напоминают о необходимости подачи декларации 3-НДФЛ и уплаты налога.

Мордовские налоговики рассказали гражданам, кто должен отчитаться, если сдается имущество в аренду.

Если вы сдаете в аренду имущество, то обязаны платить 13 процентов НДФЛ с получаемого дохода. При этом для арендодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, существует два варианта уплаты налога:
заплатить налог вы должны самостоятельно.
удержать у вас налог и перечислить его в бюджет должен арендатор имущества.

Вы самостоятельно рассчитываете и платите НДФЛ в том случае, если ваш арендатор:
физическое лицо, которое не является индивидуальным предпринимателем. Это может быть как гражданин Российской Федерации, так и иностранец или лицо без гражданства;
иностранная организация, которая не имеет подразделения в Российской Федерации.

Кроме того, вам нужно заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за год, когда вы сдавали имущество в аренду и получали доход.

В 2017 году представить декларацию нужно не позднее 2 мая в налоговую инспекцию по месту вашего жительства.

Заполнить декларацию можно с помощью:
бесплатного программного комплекса «Декларация»;
онлайн сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволит не только сформировать документ, но и отправить его в интерактивном режиме в налоговую инспекцию;
Единого портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.
Сумму налога необходимо заплатить в бюджет не позднее 17 июля.

Если вы сдаете имущество в аренду российской организации, российскому подразделению иностранной организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу или адвокату, и если в договоре аренды предусмотрена обязанность арендатора по удержанию и уплате НДФЛ с сумм арендной платы, то рассчитывать и уплачивать НДФЛ с арендной платы должен арендатор. Это означает, что при выплате вам арендных платежей он удерживает их часть в размере 13 процентов и перечисляет в бюджет. Таким образом, арендная плата, которую вы получаете, уменьшается на сумму налога. Арендатор выступает в данном случае налоговым агентом.

При этом арендатор не вправе перечислять НДФЛ с арендной платы из собственных средств.

Если арендатор полностью удержал и уплатил в бюджет НДФЛ, то вы можете не подавать налоговую декларацию по окончании года.

Однако если арендатор налог не удержал и не перечислил (или сделал это не в полном объеме), то вам необходимо самостоятельно рассчитать и уплатить НДФЛ. Кроме того, нужно будет заполнить и сдать налоговую декларацию.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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