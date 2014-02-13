Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду, подлежат обязательному декларированию

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Декларационная кампания по доходам физических лиц, полученным в 2016 году, набирает обороты, региональные управления ФНС постоянно напоминают о необходимости подачи декларации 3-НДФЛ и уплаты налога.

Мордовские налоговики рассказали гражданам, кто должен отчитаться, если сдается имущество в аренду.



Если вы сдаете в аренду имущество, то обязаны платить 13 процентов НДФЛ с получаемого дохода. При этом для арендодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, существует два варианта уплаты налога:

заплатить налог вы должны самостоятельно.

удержать у вас налог и перечислить его в бюджет должен арендатор имущества.

Вы самостоятельно рассчитываете и платите НДФЛ в том случае, если ваш арендатор:

физическое лицо, которое не является индивидуальным предпринимателем. Это может быть как гражданин Российской Федерации, так и иностранец или лицо без гражданства;

иностранная организация, которая не имеет подразделения в Российской Федерации.

Кроме того, вам нужно заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за год, когда вы сдавали имущество в аренду и получали доход.



В 2017 году представить декларацию нужно не позднее 2 мая в налоговую инспекцию по месту вашего жительства.



Заполнить декларацию можно с помощью:

бесплатного программного комплекса «Декларация»;

онлайн сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволит не только сформировать документ, но и отправить его в интерактивном режиме в налоговую инспекцию;

Единого портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.

Сумму налога необходимо заплатить в бюджет не позднее 17 июля.



Если вы сдаете имущество в аренду российской организации, российскому подразделению иностранной организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу или адвокату, и если в договоре аренды предусмотрена обязанность арендатора по удержанию и уплате НДФЛ с сумм арендной платы, то рассчитывать и уплачивать НДФЛ с арендной платы должен арендатор. Это означает, что при выплате вам арендных платежей он удерживает их часть в размере 13 процентов и перечисляет в бюджет. Таким образом, арендная плата, которую вы получаете, уменьшается на сумму налога. Арендатор выступает в данном случае налоговым агентом.



При этом арендатор не вправе перечислять НДФЛ с арендной платы из собственных средств.



Если арендатор полностью удержал и уплатил в бюджет НДФЛ, то вы можете не подавать налоговую декларацию по окончании года.



Однако если арендатор налог не удержал и не перечислил (или сделал это не в полном объеме), то вам необходимо самостоятельно рассчитать и уплатить НДФЛ. Кроме того, нужно будет заполнить и сдать налоговую декларацию.