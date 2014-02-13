При просрочках уплаты НДФЛ налоговая выставит требование и оштрафует

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В разделе 2 формы 6-НДФЛ в строке 120 указывается срок перечисления НДФЛ, а в строке 140 - сумма удержанного налога. Эти данные попадают в карточку расчетов с бюджетом. Если налоговый агент перечислит НДФЛ позже срока, указанного в строке 120, или вовсе не перечислит НДФЛ, то в карточке будет недоимка.

Вправе ли инспекция выставлять требование об уплате налога на сумму недоимки, которая числится в карточке по НДФЛ? Вправе ли инспекция на основании данных карточки оштрафовать компанию за несвоевременную оплату НДФЛ по ст. 123 НК РФ? Ответы на эти вопросы дала ФНС в письме № БС-4-11/864 от 20.01.2017.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 НК РФ неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате.

В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок производится взыскание налога с организации или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном статьями 46 и 47 НК.

Соответственно, в случае отражения в информационных ресурсах налоговых органов суммы задолженности организации по НДФЛ налоговый орган вправе применить к данной организации меры взыскания в соответствии с Налоговым Кодексом.

Что касается штрафа, то статьей 123 НК установлена ответственность за неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в установленный срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом.

Вынесение решения о привлечении к ответственности по статье 123 НК возможно только по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки.