ИФНС хочет 14, банки хотят 08, но бухгалтеры выбирают 01
Вот уже второй месяц бухгалтеры пытаются найти единственно верный ответ на вопрос относительно заполнения поля 101 платежного поручения на уплату страховых взносов.
Однако по сей день в товарищах согласья нет. Налоговики упорно рекомендуют использовать код 14, банки также настойчиво информируют о необходимости применять код 08.
И что же делают бухгалтеру в этой ситуации? А бухгалтеры идут своим путем. Ставят в платежку код статуса 01. Как говорится, ни нашим, ни вашим.
По результатам опроса на нашем сайте, завершившегося сегодня, именно код 01 лидирует. Такой вариант ответа выбрали 35% опрошенных.
Код 14 указали в платежках 19% бухгалтеров. 17% респондентов выбрали код 08.
Еще 29% бухгалтеров пока еще наблюдают за этой неразберихой со стороны – первые платежки на взносы они будут формировать в феврале. Очевидно, они надеются, что к тому моменту ситуация прояснится. Ну что ж, подождем…Но пока воз и ныне там…
Напомним, в настоящее время на нашем сайте проводится еще один опрос на тему заполнения платежного поручения "Что вы указываете в поле «платежки» 109 «дата документа» при уплате налогов?" Приглашаем вас принять в нем участие.
А я жду ответ от Центрального аппарата налоговой службы на вопрос:
Одно ли и то же: "налогоплательщик" и "плательщик страховых взносов".
Именно от этого ответа будет зависеть, правомерно ли требование налоговой ставить любой другой код, кроме 08.
У нас налоговая ничего не требует, ставим 08. При заполнении платежки на сайте налоговой опции с 01 (для взносов) и вовсе нет, только 08 или 14 - выбирай на вкус, хотя по смыслу больше 08 подходит.
Аноним, Вы писали:
Я указала 01, т.к. 14 банк не пропускает, а если указать 08 - то невозможно заполнить тип платежа (ТП) и месяц (МС.01.2017).