ИФНС хочет 14, банки хотят 08, но бухгалтеры выбирают 01

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Вот уже второй месяц бухгалтеры пытаются найти единственно верный ответ на вопрос относительно заполнения поля 101 платежного поручения на уплату страховых взносов.

Однако по сей день в товарищах согласья нет. Налоговики упорно рекомендуют использовать код 14, банки также настойчиво информируют о необходимости применять код 08.

И что же делают бухгалтеру в этой ситуации? А бухгалтеры идут своим путем. Ставят в платежку код статуса 01. Как говорится, ни нашим, ни вашим.

По результатам опроса на нашем сайте, завершившегося сегодня, именно код 01 лидирует. Такой вариант ответа выбрали 35% опрошенных.

Код 14 указали в платежках 19% бухгалтеров. 17% респондентов выбрали код 08.

Еще 29% бухгалтеров пока еще наблюдают за этой неразберихой со стороны – первые платежки на взносы они будут формировать в феврале. Очевидно, они надеются, что к тому моменту ситуация прояснится. Ну что ж, подождем…Но пока воз и ныне там…

Напомним, в настоящее время на нашем сайте проводится еще один опрос на тему заполнения платежного поручения "Что вы указываете в поле «платежки» 109 «дата документа» при уплате налогов?" Приглашаем вас принять в нем участие.