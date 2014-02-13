Клерк.Ру
 

ИФНС хочет 14, банки хотят 08, но бухгалтеры выбирают 01

06.02.17 12:47
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Вот уже второй месяц бухгалтеры пытаются найти единственно верный ответ на вопрос относительно заполнения поля 101 платежного поручения на уплату страховых взносов.

Однако по сей день в товарищах согласья нет. Налоговики упорно рекомендуют использовать код 14, банки также настойчиво информируют о необходимости применять код 08.

И что же делают бухгалтеру в этой ситуации? А бухгалтеры идут своим путем. Ставят в платежку код статуса 01. Как говорится, ни нашим, ни вашим.

По результатам опроса на нашем сайте, завершившегося сегодня, именно код 01 лидирует. Такой вариант ответа выбрали 35% опрошенных.

Код 14 указали в платежках 19% бухгалтеров. 17% респондентов выбрали код 08.

Еще 29% бухгалтеров пока еще наблюдают за этой неразберихой со стороны – первые платежки на взносы они будут формировать в феврале. Очевидно, они надеются, что к тому моменту ситуация прояснится. Ну что ж, подождем…Но пока воз и ныне там…

Напомним, в настоящее время на нашем сайте проводится еще один опрос на тему заполнения платежного поручения "Что вы указываете в поле «платежки» 109 «дата документа» при уплате налогов?" Приглашаем вас принять в нем участие.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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6 мнений
Клерк
С.В
, Волгоград

А я жду ответ от Центрального аппарата налоговой службы на вопрос:
Одно ли и то же: "налогоплательщик" и "плательщик страховых взносов".
Именно от этого ответа будет зависеть, правомерно ли требование налоговой ставить любой другой код, кроме 08.

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Аноним
, Новосибирск

У нас налоговая ничего не требует, ставим 08. При заполнении платежки на сайте налоговой опции с 01 (для взносов) и вовсе нет, только 08 или 14 - выбирай на вкус, хотя по смыслу больше 08 подходит.

Клерк
Olsama-3
, Москва

Аноним, Вы писали:

А наша налоговая  рекомендует ставить код 02, если банк пропускает. Если не пропускает, то 08

 

А 02 причем тут вообще???? М-да...
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Аноним
, Москва
Наша налоговая ( г.Курск) - аналитический отдел настаивает в платежках ставить код 02. Вот думаю ... отправлять до 15.02 или еще недельку подождать.
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