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Внимание налогоплательщикам Москвы и Московской области! С 6 февраля изменены реквизиты для уплаты налоговых платежей!

06.02.17 14:11
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С 6 февраля 2017 года изменяются банковские реквизиты Управления Федерального казначейства по Московской области и Управления Федерального казначейства по г. Москве.

При заполнении платежных документов на уплату налогов, сборов в бюджетную систему г. Москвы необходимо указывать следующие реквизиты:  

БИК Банка получателя платежа: 044525000;
наименование банка получателя платежа: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы (ГУ Банка России по ЦФО);
номер счета получателя платежа: 40101810045250010041(счет для учета доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы РФ на территории Москвы).

При заполнении платежных документов на уплату налогов, сборов в бюджетную систему Московской области указываются такие реквизиты:

БИК банка получателя: 044525000;
Банк получателя : Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы (сокращенное наименование - ГУ Банка России по ЦФО);
Номер счета получателя: 40101810845250010102 - счет для учета доходов, распределяемых Управлением Федерального казначейства по Московской области между бюджетами бюджетной системы РФ.

По новым реквизитам отправляются как налоги, так и страховые взносы. Будьте внимательны при заполнении платежных поручений!

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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6 мнений
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

А как насчет страховых взносов по травматизму? Там же в реквизитах тоже УФК.

 Тоже поменялось - http://r77.fss.ru/117584/index.shtml

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