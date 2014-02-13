Внимание налогоплательщикам Москвы и Московской области! С 6 февраля изменены реквизиты для уплаты налоговых платежей!
С 6 февраля 2017 года изменяются банковские реквизиты Управления Федерального казначейства по Московской области и Управления Федерального казначейства по г. Москве.
При заполнении платежных документов на уплату налогов, сборов в бюджетную систему г. Москвы необходимо указывать следующие реквизиты:
БИК Банка получателя платежа: 044525000;
наименование банка получателя платежа: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы (ГУ Банка России по ЦФО);
номер счета получателя платежа: 40101810045250010041(счет для учета доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы РФ на территории Москвы).
При заполнении платежных документов на уплату налогов, сборов в бюджетную систему Московской области указываются такие реквизиты:
БИК банка получателя: 044525000;
Банк получателя : Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы (сокращенное наименование - ГУ Банка России по ЦФО);
Номер счета получателя: 40101810845250010102 - счет для учета доходов, распределяемых Управлением Федерального казначейства по Московской области между бюджетами бюджетной системы РФ.
По новым реквизитам отправляются как налоги, так и страховые взносы. Будьте внимательны при заполнении платежных поручений!
к пошлина за предоставление сведений из ЕГРЮЛ и гос. регистрации это тоже относится ?
Ко всем платежам, которые платятся в ФНС.
Аноним, Вы писали:
Тоже поменялось - http://r77.fss.ru/117584/index.shtml