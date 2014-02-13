Объем документов, запрашиваемых у организации при проверке декларации по НДС, определяется по алгоритму

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Управление ФНС по Томской области рассказало о новациях в проведении камеральных налоговых проверок декларации НДС при наличии льготных операций.

Пунктом 6 статьи 88 Налогового кодекса установлено, что при проведении камеральной налоговой проверки инспекция вправе истребовать у проверяемого налогоплательщика пояснения по всем операциям, по которым применены налоговые льготы.



В соответствии с письмом ФНС России от 26.01.2017 №ЕД-4-15/1281@ пояснения могут быть представлены организацией в виде реестра подтверждающих документов по рекомендованной ФНС России форме. К реестру организация должна приложить перечень и формы типовых договоров, которые она использует при осуществлении льготных операций.



На основании информации, содержащейся в реестре, налоговый орган запросит у организации документы только по некоторым льготным операциям. Объем подлежащих истребованию документов определяется в соответствии с алгоритмом, изложенным в приложении к настоящему письму. При этом не менее половины документов, подлежащих истребованию, должны подтверждать наиболее крупные суммы операций, по которым применены налоговые льготы. Данный подход позволит сократить объем запрашиваемых документов, считют налоговики



При непредставлении налогоплательщиком реестра или при представлении реестра не по рекомендуемой форме, истребование документов будет производится без использования предложенного ФНС России подхода.