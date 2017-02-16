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Розничная торговля алкогольной продукцией: разъяснения РАР

16.02.17 13:47
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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка направила разъяснения Росалкогольрегулирования на часто задаваемые вопросы граждан и организаций, касающиеся регулирования розничной продажи алкогольной продукции.

РАР, в частности, поясняет, что организации при наличии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции могут осуществлять изготовление коктейлей и других напитков в процессе обслуживания потребителя при оказании услуг общественного питания с использованием алкогольной продукции, находящейся в легальном обороте.

Что касается возможности перемещения алкогольной продукции между обособленными подразделениями юридического лица, то такое перемещение возможно по местам нахождения подразделений, указанных в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции

Кроме того, РАР также разъяснило вопрос использования алкогольной продукции, закупленной у организации, осуществляющей ее розничную продажу, для производства неспиртосодержащей продукции в предпринимательских целях, дало разъяснения по вопросу необходимости фиксировать в ЕГАИС сведения о закупке алкогольной продукции в целях ее использования в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции.

В письме № 2148/03-04 от 31.01.2017 также освещены вопросы возможности осуществления деятельности по розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в одном помещении.

Кроме того, РАР дало разъяснения по вопросу необходимости применения ККТ при розничной продаже алкогольной продукции, отметив, что все организации и ИП, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, должны использовать контрольно-кассовую технику с 31 марта 2017 г.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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