Клерк.Ру
 

Минфин разъяснил порядок применения льготы на имущество с высокой энергоэффективностью

20.02.17 10:47
Просмотров: 

ФНС своим письмом № БС-4-21/1991 от 03.02.2017 направила для руководства и использования в работе письмо Минфина России от 02.02.2017 N 03-05-04-01/5599 о порядке применения налоговой льготы по налогу на имущество организаций в отношении объекта недвижимого имущества, имеющего высокий класс энергетической эффективности.

Пунктом 21 статьи 381 НК РФ предусмотрено, что освобождаются от налога на имущество организаций организации - в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством РФ, или в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов предусмотрено определение классов их энергетической эффективности, - в течение 3 лет со дня постановки на учет указанного имущества.

По смыслу нормы пункта 21 статьи 381 НК налоговая льгота по налогу на имущество организаций может применяться в отношении вновь вводимых объектов движимого и недвижимого имущества (в том числе зданий), имеющих высокий класс энергетической эффективности, при наличии на них энергетического паспорта.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Порядок применения льготы по налогу на имущество организаций для объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность
 
Бухгалтерские новости
 
ФНС планирует внести изменения в декларацию по налогу на имущество
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
5
Мнения83
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер ищет способ уменьшить прибыль с помощью проводок»
14:01
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы в 2017 году или второе пришествие ЕСН не состоялось»
13:52
Аноним прокомментировал материал «Замглавы Общественного совета Минкультуры предложил ввести «культурный налог» на нефтегазовые компании»
13:44
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:40
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
13:38
Аноним прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
13:36
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:34
Аноним прокомментировал материал «Половина россиян поддерживают идею перевода бюджетных выплат на карту «Мир»»
13:30
Клерк
es-nk прокомментировал материал «Новички хотят за месяц выучиться на бухгалтера»
13:18
Аноним прокомментировал материал «Половина россиян поддерживают идею перевода бюджетных выплат на карту «Мир»»
13:16
Аноним прокомментировал материал «НДС хотят повысить до 21%. Ответное предложение по «модернизации» самого зловредного налога»
13:14
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:12
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
13:10
Клерк
Сергей Секачев прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
13:10
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер ищет способ уменьшить прибыль с помощью проводок»
13:06
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минтруд внес изменения Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности»
13:03
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:59
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:59
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
12:57
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Удаленная работа приводит к стрессу и бессоннице»
12:55
Клерк
Liolina прокомментировал материал «Удаленная работа приводит к стрессу и бессоннице»
12:49
Аноним прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
12:44
Клерк
ВВбух прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:39
Аноним прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
12:36
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Бесплатный труд по госконтракту не противоречит закону»
12:33
Аноним прокомментировал материал «Курортный сбор на Кубани и в Крыму будут платить все приезжающие на срок более суток»
12:21
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
12:16
Аноним прокомментировал материал «Почта России повысит тарифы»
12:15
Аноним прокомментировал материал «Билл Гейтс: роботы должны облагаться налогом так же, как люди»
12:09
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:07
Аноним прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
12:01
Аноним прокомментировал материал «Минтруд внес изменения Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности»
11:58
Аноним прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
11:55
Аноним прокомментировал материал «Депутаты предлагают запретить скидки на алкоголь»
11:54
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
11:53
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Коммунальщики пытались взыскать несуществующие долги десятилетней давности»
11:50
еще
 