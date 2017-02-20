Минфин разъяснил порядок применения льготы на имущество с высокой энергоэффективностью

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ФНС своим письмом № БС-4-21/1991 от 03.02.2017 направила для руководства и использования в работе письмо Минфина России от 02.02.2017 N 03-05-04-01/5599 о порядке применения налоговой льготы по налогу на имущество организаций в отношении объекта недвижимого имущества, имеющего высокий класс энергетической эффективности.

Пунктом 21 статьи 381 НК РФ предусмотрено, что освобождаются от налога на имущество организаций организации - в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством РФ, или в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов предусмотрено определение классов их энергетической эффективности, - в течение 3 лет со дня постановки на учет указанного имущества.

По смыслу нормы пункта 21 статьи 381 НК налоговая льгота по налогу на имущество организаций может применяться в отношении вновь вводимых объектов движимого и недвижимого имущества (в том числе зданий), имеющих высокий класс энергетической эффективности, при наличии на них энергетического паспорта.