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Снижение тарифа страховых взносов до 21% может привести к коллапсу пенсионной системы

21.02.17 12:19
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В МЭР уверены, что для увеличения темпов экономического роста необходимо понизить стоимость труда. Для этого предлагается снизить социальные взносы для бизнеса с (30 до 21%), но увеличить НДС (с 18 до 21%), который входит в цены на все товары и услуги.

- Эта идея несет очень много рисков и имеет неочевидные плюсы, — уверен чиновник социального блока. — Плюс — она поддержит крупный, работающий «вбелую» бизнес, снизив его платежи. Минусов гораздо больше: полная разбалансировка пенсионной системы, рост нагрузки на федеральный бюджет и удар по бедным за счет роста цен.

— В системе и так много выпадающих доходов: например, пониженные ставки платят IT-компании, накопительная пенсия. В случае реализации «маневра» произойдет деградация системы социального страхования, и мы вернемся к системе времен СССР, когда пенсии просто платит бюджет, — опасается собеседник «Известий».

— Снижение ставок социальных взносов до уровня 21% может уменьшить доходы внебюджетных фондов на величину порядка 2,5% ВВП, в текущих ценах это 2,2 трлн рублей, — оценивает старший аналитик группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов.

Размер этой «дыры» можно сократить при одновременном повышении пенсионного возраста, считает Дмитрий Куликов.

Инициаторы реформы считают, что снижение нагрузки на бизнес позволит «обелить» экономику и тем самым ускорить рост ВВП. Эксперты сомневаются как в первом, так и во втором.

— Гипотеза, что снижение страховых взносов приведет к тому, что тот бизнес, который применяет «оптимизационные» схемы выплаты заработной платы, станет работать «вбелую», чрезмерно оптимистична, — убежден заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Он напомнил, что опыт изменения тарифов страховых взносов в 2004–2012 годах, когда тарифы сначала понижались с 28 до 20%, потом повышались с 20 до 26%, а затем снова были снижены, на практике показал полное отсутствие влияния изменения тарифов на «обеление» зарплат и экономический рост.

Кроме того, продолжил эксперт, увеличение НДС неизбежно приведет к росту инфляции, ведь лишние проценты налога будут включены в стоимость товаров и услуг. Таким образом, издержки будут перекладываться на население.

— Это приведет к дальнейшему падению покупательской способности и спроса, что как раз ударит по темпам роста ВВП, — опасается Юрий Горлин. — Кроме того, повышение НДС особенно отразится на ценах на продукты питания и лекарства, что особо критично для наиболее бедных слоев населения. Это создаст социальные риски.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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