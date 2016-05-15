Факт проживания наследника совместно с наследодателем можно подтвердить паспортом или справкой

Согласно пункту 5 статьи 333.38 НК РФ от уплаты государственной пошлины освобождаются физические лица за выдачу свидетельства о праве на наследство при наследовании жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен жилой дом, квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом имуществе, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти.

Наличие у наследника в паспорте сведений о регистрации по месту жительства наследодателя (по месту наследуемого недвижимого имущества) является достаточным основанием для подтверждения факта проживания наследника совместно с наследодателем и, соответственно, освобождения его от уплаты госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство.

В случае если у наследника в паспорте отсутствуют сведения о регистрации по месту жительства наследодателя (по месту наследуемого недвижимого имущества), то факт совместного проживания может быть подтвержден справкой из соответствующего жилищного органа или городской (сельской) администрации, отдела внутренних дел, а также решением суда.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-03/18994 от 31.03.2017.