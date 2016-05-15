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ФНС пояснила, как отразить в декларации по НДС передачу имущества в уставный капитал

24.04.17 15:47

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 170 НК суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком, подлежат восстановлению в случае передачи имущества, нематериальных активов, имущественных прав в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ, вклада по договору инвестиционного товарищества или паевых взносов в паевые фонды кооперативов.

При восстановлении в порядке, установленном пунктом 3 статьи 170 НК, сумм НДС, счета-фактуры, на основании которых суммы налога приняты к вычету, подлежат регистрации в книге продаж на сумму налога, подлежащую восстановлению.

На основании пункта 14 Правил ведения книги покупок, документы, которыми оформляется передача имущества в качестве вклада в уставный капитал и в которых указаны суммы налога, восстановленного акционером в порядке, установленном пунктом 3 статьи 170 НК, подлежат регистрации в книге покупок принимающей организации по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном статьей 172 НК.

Учитывая, что в настоящее время программным комплексом "АСК НДС-2" производится сверка операций, отраженных в составе налоговой декларации контрагентов, налогоплательщикам-продавцам для исключения формирования расхождений по операциям по передаче имущества, нематериальных активов, имущественных прав в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ или паевых взносов в паевые фонды кооперативов, рекомендуется отражать в книге продаж документы, которыми оформляется передача имущества в качестве вклада в уставный капитал.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № 15-3-03/125@ от 05.04.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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