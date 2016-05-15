Большая зарплата = большой НДС

Читательница нашего форума обратилась к коллегам за советом – бухгалтер не знает, как объяснить директору, почему НДС к уплате получается довольно внушительный.

оступления от клиентов компании облагаются НДС, а вот расходы организации далеко не всегда включают в себя сумму НДС, которую можно предъявить к вычету. В частности, высокая зарплата, и соответственно немалые взносы не способствуют снижению суммы НДС. Бухгалтер это понимает, но как донести эту арифметику до руководителя?

Подскажите, как объяснить дир. след.ситуация. У нас БОЛЬШАЯ з/п, отсюда аналогично и налоги на нее. Что бы выплачивать данную з/п, естественно у нас поступления и итог получается Большая сумма НДС к перечислению. Вот мне нужно на пальцах ему объяснить, из-за чего это получается, ну не хочет он НДС такой(((( Может кто поможет....Есть обходные пути, но он хочет все по правильному......

- Галюня-36

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