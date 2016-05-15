Большая зарплата = большой НДС
Читательница нашего форума обратилась к коллегам за советом – бухгалтер не знает, как объяснить директору, почему НДС к уплате получается довольно внушительный.
оступления от клиентов компании облагаются НДС, а вот расходы организации далеко не всегда включают в себя сумму НДС, которую можно предъявить к вычету. В частности, высокая зарплата, и соответственно немалые взносы не способствуют снижению суммы НДС. Бухгалтер это понимает, но как донести эту арифметику до руководителя?
Подскажите, как объяснить дир. след.ситуация. У нас БОЛЬШАЯ з/п, отсюда аналогично и налоги на нее. Что бы выплачивать данную з/п, естественно у нас поступления и итог получается Большая сумма НДС к перечислению. Вот мне нужно на пальцах ему объяснить, из-за чего это получается, ну не хочет он НДС такой(((( Может кто поможет....Есть обходные пути, но он хочет все по правильному......
- Галюня-36
Дать совет нашей читательнице можно в теме форума «НДС».
На величину НДС к уплате влияют не большие зарплаты и взносы с ФОТ, а в первую очередь полученные авансы от покупателей и суммы закупоктоваров (услуг) от поставщиков работающих на спец. режимах. Покажите директору упрощенный вариант анализа счета 68.02 с устными пояснениями.
Если отвечать на вопрос "почему" то смотрим анализ 68.2 где все факторы влияющие на размер НДС к уплате будут очевидны: выручка (90), полученные/ зачетнные авансы (76), НДС от поставщиков (19); Если же отвечать на вопрос "как уменьшить размер" чтобы и бизнес процветал - то это совсем другой вопрос.
Покажите ему расчёт:
- продажи, в т.ч. НДС
- закупки, в т.ч. НДС
- НДС с авансов
ИТОГ (сумма НДС в бюджет)
и отдельно - сумма необлагаемых НДС расходов (ФОТ, налоги, проценты по кредитам, и прочее..). И покажите, что вот НДС к уплате, вот НДС к возмещению. А к возмещению настолько меньше, потому что часть денег от продажи пошла не на НДСную закупку, а на оплату тех расходов, которые вычет не приносят.
Очень интересные пожелания руководителей- и хотят, "штоб все законно", и налогов не хотят платить. На елку сесть и булки не ободрать.
бух2007, Вы писали:
Люди не понимают экономику белых зарплат: деньги, потраченные на зарплату и налоги, не будут уплачены поставщикам и "поставщикам", и вычета НДС по этим расходам нет.
Поскольку длительно работала и работаю на предприятиях с НДС и большой белой зарплатой, то всю экономику и движение денег прекрасно представляю.