Клерк.Ру
 

Большая зарплата = большой НДС

25.04.17 13:47
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Читательница нашего форума обратилась к коллегам за советом – бухгалтер не знает, как объяснить директору, почему НДС к уплате получается довольно внушительный.

оступления от клиентов компании облагаются НДС, а вот расходы организации далеко не всегда включают в себя сумму НДС, которую можно предъявить к вычету. В частности, высокая зарплата, и соответственно немалые взносы не способствуют снижению суммы НДС. Бухгалтер это понимает, но как донести эту арифметику до руководителя?

Подскажите, как объяснить дир. след.ситуация. У нас БОЛЬШАЯ з/п, отсюда аналогично и налоги на нее. Что бы выплачивать данную з/п, естественно у нас поступления и итог получается Большая сумма НДС к перечислению. Вот мне нужно на пальцах ему объяснить, из-за чего это получается, ну не хочет он НДС такой(((( Может кто поможет....Есть обходные пути, но он хочет все по правильному......
- Галюня-36

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Мнения
 
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10 мнений
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Аноним
, Санкт-Петербург

На величину НДС к уплате влияют не большие зарплаты и взносы с ФОТ, а в первую очередь полученные авансы от покупателей и суммы закупоктоваров (услуг) от поставщиков работающих на спец. режимах. Покажите директору упрощенный вариант анализа счета 68.02 с устными пояснениями. 

<b>Модератор</b>
бух2007
даже если не будет авансов, все покупатели расплатятся вовремя и покупки все с НДС получается, что в итоге все равно приходится платить НДС с з/пл. Если не наращивать кредиторку
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Аноним
, Санкт-Петербург

Если отвечать на вопрос "почему" то смотрим анализ 68.2 где  все факторы влияющие на размер НДС к уплате будут очевидны: выручка (90), полученные/ зачетнные авансы (76), НДС от поставщиков (19); Если же отвечать на вопрос "как уменьшить размер" чтобы и бизнес процветал - то это совсем другой вопрос.

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Аноним
, Санкт-Петербург

Покажите ему расчёт:

- продажи, в т.ч. НДС

- закупки, в т.ч. НДС

- НДС с авансов

ИТОГ (сумма НДС в бюджет)

и отдельно - сумма необлагаемых НДС расходов (ФОТ, налоги, проценты по кредитам, и прочее..). И покажите, что вот НДС к уплате, вот НДС к возмещению. А к возмещению настолько меньше, потому что часть денег от продажи пошла не на НДСную закупку, а на оплату тех расходов, которые вычет не приносят.

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Аноним
, Москва
Еще зависит от суммы наценки на проданные товар(услуги)...Хотят получить денег побольше, а получается что из них надо платить НДС!
Клерк
Ольга Коврижных

бух2007, Вы писали:

даже если не будет авансов, все покупатели расплатятся вовремя и покупки все с НДС получается, что в итоге все равно приходится платить НДС с з/пл. Если не наращивать кредиторку

 Люди не понимают экономику белых зарплат: деньги, потраченные на зарплату и налоги, не будут уплачены поставщикам и "поставщикам", и вычета НДС по этим расходам нет.

Поскольку длительно работала и работаю на предприятиях с НДС и большой белой зарплатой, то всю экономику и движение денег прекрасно представляю.



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Аноним
, Челябинск
НДС - налог на добавленную стоимость. Чем больше добавленная стоимость (т.е. зп и прибыль заложенная в цену), тем больше налог к уплате. Все логично.
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Аноним
, Москва
налог на добавленную стоимость - это налог на деятельность, ибо деятельность создает добавленную стоимость - есть вычет нет вычета - это деньги государства - и государство создает программный механизм не трогать его деньги - кесарю -кесарево = государству -государево
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